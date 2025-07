Cerrón estaría pagando a policías y miembros del PJ y Fiscalía para evitar su captura

MINISTRO DEL INTERIOR LO DENUNCIA PERO ACLARA QUE SON HIPÓTESIS QUE VIENEN MANEJANDO EN SU SECTOR

El ministro del Interior, Carlos Malaver, denunció que el prófugo Vladimir Cerrón estaría pagando a integrantes del sistema de justicia para mantener su libertad y no ser capturado.

Además afirmó que una de las hipótesis que se manejan como parte de la inteligencia de la Policía Nacional, es que el líder de Perú Libre está siendo apoyado por “inteligencia extranjera”.

Aunque el titular del Mininter sostuvo que se han dado “disposiciones” para localizar y capturar a Vladimir Cerrón, hasta el momento no se ha logrado, pues “Cerrón tiene otro tipo de apoyo. No necesariamente, como se puede decir del Ejecutivo, podría ser de la inteligencia, como le estamos hablando, extranjera, en este caso. Y, sobre todo, hay que tener dinero para poder evadir a la justicia”, indicó en conversación con RPP.

El propio ministro del Interior indicó que es posible que Cerrón esté pagando a “malos elementos” de la Policía Nacional, pero también de otras instituciones del Estado que componen el sistema de justicia. Particularmente del Ministerio Público y del Poder Judicial.

“Yo lo he dicho desde que asumí el cargo. He reconocido en el sector y en la Policía. Me agradaría que así lo reconozcan otros jefes y representantes de otras instituciones del sector justicia, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, y del INPE, que reconozcan que dentro de sus integrantes hay malos elementos (…)”, indicó el ministro del Interior al ser consultado sobre posibles pagos de Cerrón para evitar su captura.

“No solo a miembros de la Policía. Algunas otras autoridades ¿Por qué siempre la Policía?”, cuestionó el ministro Malaver al ser consultado nuevamente sobre la posibilidad de pago de sobornos por parte de Vladimir Cerrón.

Pese a su pronunciamiento, el ministro luego aclaró que no hay pruebas de ello y que se trataba de una de las hipótesis que se están manejando.