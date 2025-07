Presidente de la JNJ tiene sentencia por violencia familiar

Exigen vacarlo por amenazas dirigidas a su exesposa

Congresistas Susel Paredes y Héctor Acuña enviaron un oficio a la vicepresidenta de la Junta, María Teresa Cabrera, para que se inicie el trámite para la expulsión de Ríos Patio

Los congresistas Susel Paredes y Héctor Acuña solicitaron a la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, que se inicie el proceso de vacancia contra el presidente de la institución, Gino Ríos, por la sentencia por violencia familiar en su contra, revelada por Cuarto Poder.

Leer también [ONP: Deudos de jubilados fallecidos pueden reclamar importes no cobrados]

En el oficio, los legisladores recuerdan que la Ley Orgánica de la JNJ establece como impedimento para ser miembro tener una sentencia por violencia contra las mujeres, por lo que, afirman, “queda evidenciado que el señor Ríos Patio se encuentra incurso en una causal de vacancia” y “corresponde su inmediata separación”.

En el documento también dejan constancia que la actual composición de consejeros ya ha vacado anteriormente a un exmiembro, Rafael Ruíz, por ocultar una sentencia que se le impuso por prevaricato.

Según informó Cuarto Poder, la sentencia fue emitida en mayo de 2011 por el Primer Juzgado Transitorio de Familia de La Molina y Cieneguilla, estableciendo que “ha existido violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico” ejercida por Ríos Patio, por lo que la justicia dispuso medidas protectoras para la víctima.

Leer también [Cerrón estaría pagando a policías y miembros del PJ y Fiscalía para evitar su captura]

La sentencia por violencia familiar de Gino Ríos Patio tuvo su origen en amenazas dirigidas a su exesposa, con la finalidad de presionarla para que retirase una demanda por alimentos de la que él era demandado. La exesposa, en su declaración recogida por el medio, relató el tenor de las amenazas: “Me dijo que si no renunciaba, él me iba a desgraciar y también iba a desgraciar a mis hijos… Así también me dijo que él no se iba a morir hasta no verme muerta primero a mí, y que no iba a parar sus amenazas hasta meterme presa y dejarme en la cárcel de por vida”.