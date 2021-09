Certificado de vacunación es obligatorio en Italia

Italia se convierte en el primero de Europa en hacer obligatorio el ‘certificado de vacunación’ para todos los trabajadores.

Italia hará obligatorio que todos los trabajadores tengan un pase verde, un certificado de vacunación contra COVID-19 a partir del 15 del próximo mes. Este es el primer caso en un país europeo.

Los medios locales informaron el día 17 que el gobierno italiano aprobó por unanimidad un proyecto de ley que hace obligatoria la certificación de vacunas digitales tanto para el sector público como para el privado. Este sistema estará vigente desde el día 15 del mes siguiente hasta finales de este año.

La nueva ley requiere que todos los trabajadores demuestren que han sido vacunados contra COVID-19, se han recuperado de la infección o han dado negativo en las pruebas de COVID-19. El gobierno italiano extendió el período de validez de las pruebas negativas de 48 horas a 72 horas mientras promueve este sistema.

Cada lugar de trabajo puede suspender a los trabajadores que no tengan un pase verde después de 5 días, pero no puede despedirlos. Los que no estén vacunados pueden ser sancionados con una multa de hasta 1.500 euros. Los pensionistas y desempleados están exentos de la obligación de poseer un pase verde.

El Senado italiano aprobó el proyecto de ley con 189 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. El gobierno italiano ha introducido la medida para aumentar la tasa de vacunación al 80% de la población a mediados de mayo a mediados del próximo mes, citando un posible aumento de las infecciones por COVID-19 este invierno. Actualmente, en Italia, el 75% de la población de 12 años o más ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

Italia es el primer país europeo en hacer obligatorio un pase verde para todos los trabajadores. Indonesia, Turkmenistán, Micronesia y Tayikistán son los únicos países del mundo que han ordenado la vacunación contra COVID-19.

Se han producido protestas en Roma y Milán cuando Italia exigió pases verdes a los viajeros nacionales que quieren viajar en tren desde enero.

Anteriormente, Italia hizo obligatorio el pase verde para los trabajadores médicos en abril, y a partir de este mes se ha ampliado a los profesores y trabajadores del sector público.

