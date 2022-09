Chancan a “La gran Estrella” por hacer ganar a versus a Micheille

En medio de los rumores de una posible salida del aire de “La gran Estrella”, una nueva polémica gira en torno al espacio conducido por Gisela Valcárcel. El esperado versus entre Yahaira Plasencia y Micheille Soifer dio como ganadora a la popular “Bombón asesino” algo que es considerado de injusto por muchos.

USUARIOS ASEGURAN QUE YAHAIRA PLASENCIA DEBIÓ GANAR

Para el enfrentamiento, la ‘Reina del totó’ cantó junto a Karla Zapata, una de las integrantes de su equipo; mientras que Micheille hizo lo propio con Indira Orbegoso, participante de su equipo.

Fue la jurado Michelle Alexander quien anunció como ganadora de la batalla a Michelle Soifer y su dupla.

“Un beso para mi equipo de trabajo, para ‘Esto es Guerra’. Alejandra Baigorria, te quiero ver cantando y bailando. ¡Lo hicimos! Muchas gracias”, expresó la chica reality recordando la apuesta que hizo con la “Rubia de Gamarra”.

Estos resultados no fueron del agrado del público, quienes a través de las redes sociales volvieron a alzar su voz. Los televidentes consideran que Yahaira debió ganar el versus.

“La verdad se me hace un poco injusto porque Yahaira y Karla están cantando más, o sea, están haciendo más desgaste”, “Arreglado, qué feo, ¿enserio dan de ganadoras a las que no cantaron y solo bailaron?”, “Por eso no tiene rating la tía Gise”, “Yahaira y su dupla cantaron mucho más y tuvieron más desgaste. A mi parecer, lo hicieron mejor que Michelle y la participante. No le hicieron un buen homenaje a Celia con sus gritos”, fueron algunas de las críticas en Twitter.