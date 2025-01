‘Chemo’ del Solar excluye a Felipe Chávez de la selección peruana Sub-20

Se conoció lo que ocurrió entre ‘Chemo’ del Solar y Felipe Chávez, jugador del Bayern Múnich, quien no formará parte del Sudamericano sub 20 con la selección peruana.

La selección peruana se prepara para disputar el Sudamericano Sub 20, que tendrá lugar del jueves 23 de enero al jueves 16 de febrero. Este torneo de la Conmebol será el último que dirigirá José Guillermo ‘Chemo’ del Solar, quien recientemente presentó su renuncia irrevocable como técnico de la Bicolor.

En medio de un proceso de recambio generacional, las expectativas para esta competencia son altas. Uno de los nombres que más destaca en la convocatoria es el de Felipe Chávez, joven talento peruano que actualmente milita en el Bayern Múnich Sub 19. Su inclusión genera ilusión entre los aficionados, quienes esperan que su experiencia en Europa sea clave para el desempeño del equipo en el torneo.

Pese a la importancia que pudo haber tenido el mediocampista en el equipo nacional, ‘Chemo’ del Solar optó por no convocarlo, una decisión que sorprendió a los aficionados. En las últimas horas, el periodista de ATV Paul Pérez contó lo que ocurrió entre el volante de nacionalidad alemana y peruana y el exjugador de Universitario

No convocó a Felipe Chávez porque no se adapta

Paul Pérez contó que el entrenador nacional habló con el talentoso jugador del Bayern Múnich, quien le manifestó su incomodidad con el estilo de juego de la selección. Después de esa conversación, ‘Chemo’, que recientemente dejó su cargo como Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, decidió no convocar al jugador debido a su falta de adaptación.

«La razón es que el futbolista le manifestó a ‘Chemo’ del Solar su incomodidad por la forma de jugar del equipo. Entiendo que cada uno tiene derecho de manifestar, de forma respetuosa, si estás cómodo o incómodo y el técnico sabrá si cambia o no cambia, si ve si canalizas bien lo que dices», comenzó diciendo.

«Entonces, ‘Chemo’ del Solar decidió, a partir de que le manifestó su sentir, no volver a llamarlo más a Felipe Chávez, porque, según lo que me dice una de las partes, no se adapta a la forma de jugar a la sub 20. No se adapta a jugar al 3-4-3, a no jugar con enganche, a correr todo el tiempo detrás de la pelota y a defender más que atacar», agregó.