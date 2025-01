Nicola Porcella intentó buscar el amor en app de citas y fue bloqueado

Nicola Porcella confesó que, a pesar del gran éxito logrado tras su participación en La Casa de los Famosos México 2023, no ha tenido suerte en el amor, por lo que este nuevo año 2025 se dedicará a trabajar en esta faceta de su vida personal.

El actor y presentador peruano, Nicola Porcella, comentó recientemente a la prensa mexicana que, tras reflexionar junto a sus seres queridos, decidió dar mayor importancia al aspecto amoroso de su vida, sin descuidar los múltiples proyectos profesionales que desarrolla actualmente. Este balance refleja su compromiso tanto con su vida personal como con sus metas laborales.

“Después de lo de ‘Soltero Cotizado’ peor no me puede ir, la verdad, y justo hablé con mi familia (…) me dijeron: ‘sé que estás feliz en lo laboral, sé que estás haciendo lo que te apasiona, pero sabemos que emocionalmente no eres feliz, que te dedicas a ayudar a mucha gente, pero no estás cumpliendo tú, tus objetivos personales’”, contó Nicolla.

Ante la duda de los reporteros sobre si ha buscado el amor a través de las aplicaciones digitales, Porcella confesó: “Tengo abierto varias aplicaciones, las abro cuando viajo, ahí busquen… no Grindr no, a la Wendy sí la veo bastante ahí”, dijo entre risas, y agregó: “el Tinder lo abro de vez en cuando, pero te juro nunca he conocido a alguien por ahí”.

No obstante, confesó que incluso con este tipo de herramientas no ha tenido suerte en temas del corazón. “No, ya me bloquearon uno, ya me lo bloquearon pensando que no era yo. Nunca he conocido a nadie por estas aplicaciones, te soy totalmente honesto, pero me divierto viendo. Yo creo que eso va a ser natural, cuando conozca a alguien va a ser porque Dios y La Virgen me la pusieron en el camino”.