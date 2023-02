‘Chibolín’ llama “imbécil” a Alfredo  Benavides

Jorge Benavides y Alfredo Benavides estuvieron como invitados en el programa de Andrés Hurtado. Ahí protagonizaron un polémico momento, pues el popular Chibolín no tuvo reparos en llamar “imbécil” a JB.

El popular “Niño Alfredito” increpó al conductor de “Por que hoy es sábado con Andrés” por las declaraciones que dio hace unos días donde aseguró que le dio de comer.

¿Así que tú me has dado de comer, no? Yo te admiraba, tú eres una persona que ayuda socialmente. No puedes sacar nunca en cara cuando das un plato de comida a alguien”, expresó Alfredo.

Cómo era de esperarse, Andrés Hurtado no se quedó callado y le respondió con todo e insultos.

“Me da cólera que te largaste porque tú eres un imbé***, te lo digo. Fuiste imbé***, por qué, porque tu hermano de frente te llamo, porque se fue Carlos Vílchez al 4, porque te fuiste, porque me dejaste acá. Esta gente te quería”, agregó el conductor.