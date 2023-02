Melissa confiesa que no le gustan los futbolistas

La conductora ha estado envuelta en polémicas desde su separación con el futbolista Rodrigo Cuba. Ahora a más de un año de estar separada del deportista, Melissa Paredes confesó que nunca le han gustado los futbolistas, y como sabemos, el padre de su hija se dedica a ese deporte.

MODELO ASEGURA QUE NO SABE QUÉ LE PASÓ CON EL ‘GATO’ CUBA

Gran sorpresa han generado las declaraciones de la actriz a Teledeportes. Ahí señaló que no supo qué le pasó cuando se fijó en el “Gato” Cuba.

“No me gustan los futbolistas, no sé que me pasó”, señaló la modelo.

En ese sentido dio a conocer que Rodrigo Cuba no fue el único futbolista que la pretendió. Aunque no quiso dar nombres aseguró que varios le ofrecieron viajes al extranjero, además dejó entrever que alguno de ellos habría estado comprometido.

“Me escribió uno bien sin vergüenza. También me han invitado al extranjero, varios”, agregó.

La conductora también habló de los momentos difíciles qué pasó en su vida. El principal, estar alejada de su hija tras la polémica separación que tuvo con Rodrigo Cuba. Según la ex chica reality se encomendó a Dios y se enfocó en el deporte.

“Lo único que me aferré fue a Dios y al deporte, todos los días”, contó.

Recordemos que luego de estar en una batalla legal con su ex a consecuencia del ampay con Anthony Aranda, Melissa Paredes actualmente goza de una relación coordial con el padre de su hija, incluso se han dejado ver juntos con sus respectivas parejas.

Ambos señalan que este cambio positivo se debe al bienestar de su menor hija.