“Chibolín” se disculpa tras cuestionar a madre de seis hijos

El conductor de televisión ha sido duramente criticado por “humillar” a una madre de familia quien se acercó a él para pedirle ayuda. Incluso el Ministerio del la Mujer se manifestó al respecto. Esto habría sido el principal motivo para que Andrés Hurtado se disculpe públicamente.

ANDRÉS HURTADO RECONOCIÓ SU ERROR Y ASEGURA QUE NO SE REPETIRÁ ALGO PARECIDO

El popular “Chibolín” pidió perdón, pues considera que no debió meterse en ese lado privado la mujer que acudió en su ayuda.

“No soy quién para decirle, he herido no solo susceptibilidades. Yo le pido mil perdones, mil disculpas, por meterme en la vida privada de las personas o sorprenderme, de una manera que no debo hablar”, inició.

Posteriormente manifestó que cometió un error y que no lo volverá hacer más adelante, pues lo único que quiere es aprender y ayudar a las personas que más lo necesitan.

“Estoy para corregirme, me encanta aprender y cada día aprendo más, no estoy para juzgar, estoy para ayudar a mis hermanos que más lo necesitan. Jamás está en mí causar daño. Estoy profundamente arrepentido, muy apenado por mis expresiones. Me comprometo con ustedes y con esta casa, Panamericana TV, que me acoge con mucho cariño, a conducirme dentro de los límites del respeto”, agregó.

Cabe indicar que estas disculpas se da luego de que el Ministerio de la Mujer rechazó tajantemente las declaraciones de Andrés Hurtado.