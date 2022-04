Chollywood se levanta contra Pedro Castillo

El pueblo peruano se cansó del alza de precios en productos de la canasta básica familiar, a esto se suma el precio del combustible, por ello han comenzado a manifestarse bloqueando carreteras y en muchos de los casos, lamentablemente usando la violencia. Ante esta crisis que se ha vuelto incontrolable, los ciudadanos y la mayoría de famosos han pedido que Pedro Castillo renuncie al cargo.

PERSONAJES DE LA FARÁNDULA EXIGEN LA RENUNCIA INMEDIATA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Una de las primeras figuras y de las más conocidas fue Gisela Valcárcel, quien dejó en claro que saldrá a defender al país de la crisis que se vive en la actualidad.

“Hoy cuando el país ha salido y manifiesta lo que le está sucediendo, como peruana me uno a todos. Esto no tiene nada que ver con el lugar en el que yo trabajo que es la televisión sino tiene que ver con el lugar en el que yo nací, con Perú, vamos a defenderte Perú”, comentó en su cuenta de Instagram.

Por su parte la conductora Magaly Medina también utilizó unos minutos de su programa para dirigirse a la coyuntura actual. La “Urraca” hizo énfasis en la mala forma de gobernar de Castillo y lamentó la situación actual del país.

“No hay un líder que dirija el país. Estamos convirtiéndonos en tierra de nadie, los estallidos sociales están por todos lados. No merecemos este gobierno, y esperemos que todos abramos los ojos. Una lástima ver a nuestro país así, pero es nuestra realidad y no quería dejar de mencionarla”, sentenció.