Christian Domínguez buscaría la tenencia de su hija a Pamela

Sasieta lanzó una contundente advertencia sobre la situación legal de la hija de Pamela Franco y Christian Domínguez

La abogada Rosario Sasieta ha encendido las alarmas con un contundente mensaje dirigido a Christian Domínguez, conocido como el ‘Wachimán’. Sin rodeos, la profesional advirtió sobre lo que podría suceder con la hija de la mediática expareja, quien se ve involucrada en un delicado conflicto.

Sasieta destacó la preocupación por el bienestar de la niña, quien, según la abogada, podría verse afectada en medio de la controversia legal entre los padres.

Sasieta lanzó una contundente advertencia sobre la situación legal de la hija de Pamela Franco y Christian Domínguez. En un mensaje directo, Sasieta señaló que las mujeres que mantienen relaciones con hombres con impedimentos matrimoniales corren un «grave peligro» si tienen hijos menores.

«Esto va para ti, Pamela Franco. Ahora tienes que probar que esa niña está bien cuidada por ti, porque el padre puede revertir la situación en cualquier momento», advirtió la letrada, apuntando a la protección del bienestar de la menor.

La abogada también se dirigió al «esposo simbólico» de Karla Tarazona, sugiriendo que podría reclamar la tenencia de la niña. «Él podría decir ‘como ella sale, yo tengo la tenencia ahora’. Atento, Christian Domínguez. Eso es lo que quería decir», agregó Sasieta.

¿Cómo se lleva con Pamela Franco?

Hasta el momento, el conductor del programa ‘Préndete’ de Panamericana Televisión, Christian Domínguez, ha decidido no pronunciarse sobre las contundentes declaraciones de la abogada Rosario Sasieta. Tal como ha dicho en ocasiones anteriores, el cantante y presentador prefiere manejar estos asuntos en el ámbito privado, lejos de la atención pública.

En recientes declaraciones, Christian Domínguez aclaró su postura sobre su relación con Pamela Franco, asegurando que su vínculo es exclusivamente de padres y siempre basado en el respeto mutuo.

«No me meto en su vida privada, definitivamente es algo que no me concierne, no tengo nada que opinar sobre lo que hace. Si hay algo que conversar con ella, todo se maneja entre nosotros nada más,» expresó el conductor de ‘Préndete’, dejando en claro que prefiere mantener la privacidad en su trato con Franco.

En paralelo, Pamela Franco ha acaparado la atención mediática tras la oficialización de su relación con el futbolista Christian Cueva, luego de un beso que él le robó durante un concierto de Halloween, lo que rápidamente se convirtió en noticia viral.