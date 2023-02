Christian Domínguez: ni sus compañeros creen en su divorcio

Las declaraciones de Tania Ríos, ex pareja de Christian Domínguez donde asegura que no ha firmado ni un documento para divorciarse del cantante, han traído cola. El empresario fue consultado en su programa por el proceso penal, pero entró en contradicciones, ya que no respondió en concreto si estaba o no divorciado.

CUMBIAMBERO NO DA UNA RESPUESTA CONCRETA SOBRE DIVORCIO DE TANIA RÍOS E INTEGRANTES DE AMÉRICA HOY LO PONEN EN APRIETO

Los compañeros de Christian no dudaron en preguntarle, una y otra sobre su estado civil y aunque en un inicio señaló que estaba a la espera de su certificado de divorcio, luego pidió que no le pregunten al respecto.

“Esto ya está en el sistema del juzgado. Si tienen el número del expediente, ya pueden verlo”, comentó. Además indicó que solo está a la espera de que se resuelvan “temas administrativos” para obtener un documento que certifique su divorcio.

Pero al ser consultado por su compañera Brunella Horna de cuando iba a salir su divorcio oficialmente no supo qué responder.

Le puede interesar [Extorsionadores amenazan alcaldesa con matarla si no pagan 50 mil soles]

“No… es que…. esa pregunta me está obligando a responder. Simplemente lo que estamos esperando… yo lo que quiero es tener mi documento en la mano, no el certificado de divorcio, ni el acta de divorcio, esos papeles los tengo. Para mí es importante tener mi documento de identidad como ‘divorciado’ porque tengo que ordenar muchas cosas, que es mi prioridad”, dijo, sorprendiendo a las conductoras.

Debido a esta confusa respuesta, Ethel Pozo volvió a consultar si realmente estaba divorciado oficialmente o no. El cantante evitó responder la pregunta y pidió lo siguiente: “¡Ya no pregunten!”.

Leer también: