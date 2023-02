Murió Lisa Loring, la primera interprete de ‘Merlina’

Lisa Loring, actriz que dio vida a Merlina (Wednesday) en la primera versión de la popular serie de televisión Los locos Addams murió a los 64 años, informó este lunes The Hollywood Reporter. Según indicó el medio, Loring murió en la noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California), por complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta, dijo su hija Vanessa Foumberg a la revista especializada.

Famosa como la primera Merlina Addams en la versión original de la serie de televisión, también interpretó a Wednesday en la película para la televisión realizada en 1977 titulada Halloween with the New Addams Family y tuvo un papel en la telenovela As the World Turns.

Merlina era la hija sombría de la familia, dulce, pero excéntrica. Tenía una colección de muñecas decapitadas y nombró a su muñeca favorita en honor a María Antonieta, que murió en la guillotina. Uno de sus pasatiempos predilectos era criar arañas.

Lisa fue en paz con sus dos hijas (Vanessa y Marianne) tomadas de la mano, dijo su hija Vanessa tras el fallecimiento.

Laurie Jacobson, una actriz muy cercana a Loring, fue la primera en dar a conocer la triste noticia, subiéndola a su Facebook.

“Con gran tristeza informo de la muerte de nuestra amiga, Lisa Loring. Hace 4 días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la alta presión arterial. Ha estado con soporte vital durante 3 días. Ayer su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y anoche falleció”, indica la publicación.

“Formará parte del tejido de la cultura pop y de nuestros corazones siempre como Merlina Addams. Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor que permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. Descansa en paz, Lisa. Maldita sea, chica… fuiste muy divertida”, se despidió Jacobson.

Su vida

Nacida como Lisa Ann DeCinces el 16 de febrero de 1958 -el mismo día y año que el rapero Ice-T-, en las Islas Marshall, los padres de Loring se divorciaron cuando ella era muy joven y ella se fue a vivir a Los Ángeles con su madre. Recibió el nombre artístico de Lisa Loring y comenzó a modelar a los 3 años. Su primera aparición en televisión fue en 1964 en un episodio del drama médico de NBC Dr. Kildare.

Después se ganó en un casting el papel que la haría famosa en Los locos Addams, de la cadena ABC. Era la adaptación televisiva con actores producida por la Metro Goldwyn Mayer de las caricaturas de The New Yorker, de Charles Addams. Loring comenzó a trabajar en la serie de comedia, cuyos capítulos duraban, como recordarán, media hora, a los 5 años y medio, revelando en entrevistas posteriores que “aprendió a memorizar antes de poder leer” para poder decir sus líneas de diálogo.

En convenciones de fans y en varias entrevistas, Loring habló con cariño de su tiempo trabajando en Los locos Addams. “Era como una familia real: no podrías haber elegido un mejor elenco y equipo”, reveló la actriz en una entrevista de YouTube de 2017, realizada en la convención Monsterpalooza. “Carolyn Jones, John Astin, que eran Homero y Morticia, fueron como padres para mí. Eran geniales.”

En 1973, cuando tenía solamente 15 años, se casó con su novio de la infancia, Farrell Foumberg. Al año siguiente, tuvo a su primera hija. Casi de inmediato su madre Judith murió de alcoholismo crónico, a los 34 años. Uno de sus cuatro esposos, Paul David Sederman, era mejor conocido como la estrella porno Jerry Butler. Curiosamente, Loring murió este 28 de enero y Butler, el 27 de enero de 2018.

Los locos Addams tuvo solamente dos temporadas, con un total de 64 episodios. Casi todo el elenco original se reunió en 1977 para el telefilme de NBC Halloween With the New Addams Family. (Noche de brujas con la nueva Familia Addams)

Con la muerte de Loring, John Astin es el último miembro que sobrevive del elenco original de Los locos Addams.

Aunque interpretó al personaje durante solo dos años, marcó la pauta para posteriores versiones del rol, que ha vuelto a popularizarse gracias a la exitosa serie de televisión Merlina, que actualmente emite Netflix y donde el papel es interpretado por Jenna Ortega, quien recrea un famoso baile de Loring.