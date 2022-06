Christian Meier revela que le quisieron pagar concierto con droga

El famoso actor habló de su etapa musical en la famosa agrupación peruana “Arena hash”. Christian Meier reveló que luego de haber tocado en provincia, los organizadores del evento intentaron pagarle con drogas.

Según el músico, le hicieron una propuesta fuera de lugar con respecto al método a pagar por uno de sus shows en plena época del terrorismo. Meier reveló que intentaron pagarle con dos kilos de cocaína.

“En uno de estos pueblos, en el medio de la nada y resguardado por no sé quién, terminamos de tocar y vino el empresario. Yo no lo vi, pero era como una especie de padrino del pueblo. Dijo: ‘Muchachos, no hay efectivo, pero si quieren se llevan esto a Lima’. Trajo dos bolsas de coca. Valían más que nuestras vidas. Nos miramos y nos preguntamos cómo nos íbamos a llevar eso. Como para decirle: ‘Maestro, ¿y cómo a cuánto se puede vender?’”, expresó.

Sin embargo, la agrupación no aceptó y respondieron de manera cordial: “No, tranquilo, ya a la próxima nos pagan”.