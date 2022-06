Ex de Joselito deja mal parada a Jazmín Pinedo

La retaron y sacó pruebas. Magaly Medina se comunicó con la ex pareja de Joselito Carrera, Tatiana Merel, quien terminó confirmando que Jazmín Pinedo se metió en su relación. Por su parte, la ex chica reality no le quedó de otra que asegurar que resolverá el tema por interno.

“CHINITA” NIEGA QUE AMÉRICA ESTÉ EN CONTRA DE MAGALY Y QUE SOLO LE DIO UN POCO DE SU PROPIA MEDICINA

Magaly Medina aseguró que todo América televisión habría hecho un complot para destruirla públicamente y que solo estaría utilizando a Jazmín Pinedo para lograr su objetivo.

En esa línea defendió su programa y su trabajo asegurando que cuenta con el respaldo del público desde hace muchos años y lo demuestra con el rating.

“Soy el programa más visto de espectáculos de la televisión nacional y en mi horario, de 9:45 a 11 de la noche, soy una líder y eso no es una mentira, todos lo saben. De peores guerras me he librado… Este trabajo me ha costado muchísimo, hasta la cárcel, lo saben… Va a ser bien difícil que pongan a una títere para que se enfrente conmigo”, expresó.

En esa línea mostró la prueba que le pidió Jazmín, Tati Merel habló con su reportero quien le consultó si era cierto que mantenía una relación con Joselito cuando se hizo público el supuesto affaire con la “Chinita”. La ex modelo aseguró que efectivamente tenía una relación con Joselito cuando sucedió el ampay.

Leer también [J Balvin regresa a Arequipa con un espectáculo lleno de éxitos]

“Sí, sí estaba con Joselito en ese momento. Cuando vi el ‘ampay’ yo estaba con Joselito. (¿Cómo le reclamaste?) Bueno, son cosas íntimas que en ese momento salieron pero nada más”, respondió Tatiana Merel.

Por su parte Jazmín Pinedo aseguró que ningún canal está en contra de Magaly y que simplemente se está defendiendo. Sobre haber sido la tercera en discordia en la relación de Joselito y Tati dijo lo siguiente: “yo ya me estoy comunicando por interno y en privado, con esta persona involucrada para aclarar, porque eso es lo que va a suceder. No tengo más que decir, ya todo se ha dicho”, señaló.

Finalmente Pinedo fue clara en asegurar que su única intención fue exigir respeto. Sin embargo, señaló haberle dado un poco de su propia medicina a Magaly.