«Cine en tu Barrio»: Homero Díaz lleva cine gratuito y alegría a las familias de Villa El Salvador

Villa El Salvador.– Cuando cae la noche y las luces se apagan, una gran pantalla se enciende en medio de una losa deportiva. Pequeños y grandes se acomodan en sus sillas con canchita en la mano y una sonrisa en el rostro. No están en un cine comercial, pero la emoción es la misma —o quizá mayor—, porque el cine llegó al barrio, y lo hizo gracias a una iniciativa que desde hace años viene sembrando alegría en cada rincón del distrito.

Se trata de Cine en tu Barrio, un proyecto impulsado por el vecino Homero Díaz, mucho antes de postularse como candidato a la alcaldía. Lo que comenzó como un gesto solidario y cultural, hoy se ha consolidado como una de las iniciativas más queridas por las familias de Villa El Salvador.

La propuesta es tan noble como efectiva: llevar funciones de cine gratuitas a los sectores del distrito, instalando una pantalla gigante, sillas para todos los asistentes, un equipo de sonido y, además —como detalle que entusiasma a los más pequeños— ofrecen canchita gratis para todos los asistentes. Todo esto gestionado por el propio Homero y su equipo, quienes llegan horas antes a montar cada detalle con cariño y dedicación.

“Esto no es nuevo. Lo hacemos desde hace años porque queremos que las familias vuelvan a reunirse, que los niños tengan momentos felices y seguros cerca de casa, que el cine no sea un privilegio, no se trata solo de ver una película, sino de compartir, reír, disfrutar y crear un espacio de sana diversión. Ver una película juntos puede parecer algo simple, pero significa mucho en una comunidad como la nuestra”, afirma Homero mientras acomoda los parlantes, rodeado por niños que ya preguntan cuál será la película de esa noche.

Cada función se convierte en una verdadera fiesta en el barrio. Niños corriendo con emoción, vecinos que conversan con alegría, padres, madres y abuelos se reúnen con entusiasmo para disfrutar de una experiencia distinta y es que Cine en tu Barrio no solo proyecta peliculas: proyecta esperanza, convivencia y amor.

Cine en tu barrio, lleva años en marcha, ha recorrido diversos sectores de Villa El Salvador, ha sido bien recibida y sigue creciendo debido al reconocimiento y gratitud de los vecinos. Para muchos, esta no es solo una alternativa de entretenimiento, sino una muestra de que, con voluntad y organización, es posible transformar el entorno y recuperar el espíritu solidario que dio origen a Villa El Salvador.

En un distrito forjado por el esfuerzo colectivo, Cine en tu Barrio nos recuerda que la cultura también construye comunidad, y que a veces, basta una película bajo las estrellas para volver a creer que hay esperanza.