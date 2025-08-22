Advierten boicot para retrasar Megaobra de agua y alcantarillado la Nueva Rinconada

Beneficiará a más de 500 mil familias de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Sedapal retira a funcionario de supervisora acusado de boicot.

Ante la presión de la población que convocó a una marcha de protesta por la demora en la ejecución de la obra La Nueva Rinconada, que beneficiará a más de 500 mil familias de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, la empresa estatal SEDAPAL, mediante la carta N° 3364-2025-EO informó el retiro del ingeniero Raúl Gálvez coordinador de la supervisión de la obra, pero sigue permitiendo el ingreso del también ingeniero Alfredo Acruta, ambos sindicados por la población como responsables del boicot sistemático a la ejecución de la obra y ha permitido el reingreso del ingeniero Ángel García, quien fue retirado de la obra a pedido expreso de la población mediante la carta N°359-CCSE-300 NR, SJM. VMT. VES del 28 de agosto de 2024.

En el documento que los dirigentes entregaron al gerente general de Sedapal, señalan que el supervisor de obra en el área técnica (Ángel García) “mostraba poco interés y falta de información en las reuniones en la que participamos” y advirtieron que eran víctimas del menosprecio y discriminación de parte del citado funcionario que fue retirado de la obra, pero ahora lo han vuelto a convocar, poniendo en grave riesgo los trabajos, debido a que los pobladores rechazan la presencia del referido ingeniero.

El 11 de agosto los dirigentes de los pobladores que están al tanto de la obra enviaron una carta a Sedapal que a la letra dice: “nos causa sorpresa, que el Ingeniero Ángel García Huapaya, ha sido nombrado hace unos días en el cargo de Jefe de Equipo de Obras de SEDAPAL, a pesar que fue retirado del Cargo justamente por su lamentable e irregular forma de actuar a nivel contractual y por su actitud irrespetuosa hacia los beneficiarios del proyecto, generando conflictos constantes con el apoyo de la ex trabajadora de SEDAPAL Paula Olarte (ex jefa de equipo de obras), buscando con sus actos que nuestro proyecto sea paralizado”, según informó Infobae.

En el mensaje a la Nación en julio de 2024, la presidenta Dina Boluarte anunció que la obra Nueva Rinconada se iba a concluir y entregar en diciembre de 2025; sin embargo, eso no va a suceder, advirtió el dirigente de los pobladores Carlos Chávez, quien denunció la inacción de las autoridades, asegurando que los representantes de la Supervisión de la Obra, ingenieros Alfredo Acruta y Raúl Gálvez, venían incumpliendo sus funciones de manera reiterada, afectando el avance de las obras.

Chávez explicó que se trata de un boicot deliberado en el que podrían estar involucrados funcionarios de SEDAPAL a cargo de la obra, pues de otra forma no se explica que la supervisora, con la anuencia de los funcionarios de SEDAPAL, haya emitido informes y penalizado al contratista por más de 130 millones de soles, las mismas que fueron dejadas sin efecto por la Junta de Resolución de Disputas (JRD).

Asimismo, informó que la JRD responsabilizó a SEDAPAL y a la Supervisión, por la falta de atención y solución a las más de 100 interferencias por errores en el expediente técnico, las mismas que impiden la correcta ejecución de la obra y con ello se postergará la culminación, dejando sin agua a miles de ciudadanos y generando pérdidas millonarias a SEDAPAL.

Señaló que los funcionarios de SEDAPAL y de la Supervisión de obra incumplen sistemáticamente las decisiones de la JRD, lo que es muy grave pues de acuerdo a Ley el Consorcio San Miguel puede resolver el contrato.

Sedapal emitió un pronunciamiento, asegurando que no existe un boicot y que la obra “Nueva Rinconada, Etapa I – Frente 2” no se paralizará y culminará conforme a las especificaciones técnicas y parámetros establecidos en el Expediente Técnico aprobado por la entidad.