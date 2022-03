CMP  insiste en destitución del ministro de Salud

Desde que Hernan Condori fue nombrado como ministro de Salud por el presidente Pedro Castillo, las olas de críticas desde diferentes frentes pidiendo su salida no han cesado. En esa línea, el Colegio Médico del Perú, reafirmó su pedido de destitución contra el titular de la cartera de salud por expresiones “injuriosas y carentes de veracidad”.

SEÑALAN QUE HÉCTOT CONDORI “MIENTE” AL DECIR QUE EL PROCEDIMIENTO ÉTICO EN SU CONTRA HA SIDO ARCHIVADO

Mediante un comunicado publicado a través de la cuenta de Twitter oficial del gremio, el cual fue aprobado en Sesión de Consejo Nacional por sus 25 decanos en todo el país, el Colegio Médico pone de manifiesto una serie de puntos que Hernan Condori expresó en el marco de su interpelación en el Congreso de la República.

“El ministro de Salud, lejos de dar respuestas convincentes a las preguntas hechas en la interpelación, se dedicó a atacar al Colegio Médico al afirmar que durante la pandemia nunca se pronunció en contra del encarecimiento de los costos en las clínicas y de las medicinas, así como a la falta de oxígeno”, reclama el Colegio Médico.

Adicionalmente, manifestaron que el ministro de Salud, Hernán Condori, miente cuando afirma que el procedimiento ético disciplinario iniciado en su contra por el Colegio Médico ha sido archivado, el CMP asegura que estos continúan su debido proceso. Asimismo, en aras de la transparencia, lo invitan a que revele los nombres de las empresas y personas que ha denunciado por corrupción.

“El ministro de Salud no ha respondido por qué delega la ejecución de un acto médico como la colposcopia a otro profesional de la salud no médico en su consultorio particular como lo ha manifestado públicamente, promoviendo el ejercicio ilegal de la medicina. Tampoco ha contestado, de manera coherente, por qué promociona públicamente una sustancia como el agua “arracimada”; el hecho de que no la venda o recete, como ha manifestado, no lo exime de la responsabilidad de la promoción de una sustancia sin ningún beneficio para la salud”, puntualiza.

Por otro lado, el Colegio Médico también expresó su preocupación “por la desaceleración del proceso de vacunación, lo cual pone en riesgo la salud de la población”, además de no haber presentado ninguna estrategia frente a esta pandemia y otras enfermedades reemergentes.

Finalmente, el Colegio Médico dice que por todo lo expuesto, se reafirma en la exigencia de la destitución del actual ministro de Salud e invocan a que la clase política honre su compromiso con el país en beneficio de la salud de la población.