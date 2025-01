COEN: Dina Boluarte encabezó reunión para atender emergencias por lluvias

Como parte de las acciones de respuesta ante la emergencia generada por las fuertes lluvias, la presidenta Dina Boluarte hizo un sobrevuelo de inspección por los puntos críticos

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que su gobierno está completamente preparado para atender las emergencias que puedan surgir debido a las fuertes lluvias que se presenten en distintas regiones del país durante el presente año.

“El interés del Gobierno es proteger a nuestra población, más ahora en la zona sur del Perú, donde las lluvias están intensas, y El Niño costero ingresará sí o sí en el norte, aunque nos dicen que este año será moderado, pero estamos prevenidos porque en el norte tenemos lugares con alimentos, carpas, etc.; estamos preparados y no se puede decir que no lo estamos”, dijo durante una reunión de trabajo realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)

Te puede interesar:

La presidenta destacó que su gobierno se encuentra trabajando de manera activa en la prevención y preparación para hacer frente a las intensas lluvias que ya afectan a diversas regiones del país.

En este contexto, reafirmó el compromiso de su gestión de ofrecer una respuesta rápida y eficiente para proteger a la población, asegurando que se están tomando las medidas necesarias para enfrentar las emergencias que se puedan generar.

Respuesta ante eventualidad

Informó que se han efectuado acciones anticipadas como la adquisición de maquinaria moderna para sectores claves como Agricultura, Transportes, Vivienda y Defensa, asegurando la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

“Los ministros y funcionarios presentes en el COEN no nos estamos conociendo hoy. Hemos estado trabajando previamente en labores de prevención. Nos encontramos aquí para recibir información, evaluar los avances en este trabajo preventivo y, en caso de que estos sean insuficientes, tomar decisiones inmediatas y acelerar las acciones necesarias para garantizar un progreso efectivo”, manifestó.

Entre las medidas destacadas, la Mandataria mencionó la ejecución de labores de descolmatación de cauces en las zonas vulnerables. Hoy, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con 18 Unidades Básicas Operativas (UBO), las cuales desarrollan trabajos preventivos de limpieza y descolmatación.