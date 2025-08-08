¡Colombia provoca a Perú!

AVIÓN MILITAR DE DICHO PAÍS ES CAPTADO SOBREVOLANDO ISLA SANTA ROSA MIENTRAS EL PREMIER Y MINISTROS SE ENCONTRABAN EN LA ZONA

Ayer un avión militar colombiano fue avistado sobrevolando el distrito de Santa Rosa, ubicado en la frontera entre ambos países, sobre el cual ha nacido un conflicto diplomático entre Perú y Colombia.

Según reportes de Canal N, la aeronave permaneció en el espacio aéreo nacional por aproximadamente 30 minutos, realizando diversas maniobras sobre la zona que el Gobierno colombiano considera suya.

Este avión fue grabado surcando la zona aérea peruana al promediar las 4 de la tarde de este jueves 7 de agosto por los propios vecinos de la zona. Tras completar su vuelta, fue visto regresar a Leticia, perteneciente a Colombia.

El sobrevuelo del avión se produjo cuando el jefe del gabinete, Eduardo Arana, y sus ministros arribaron hasta la isla en cuestión para realizar una acción social y supervisar lo que está ocurriendo en la frontera.Durante su visita, el premier recorrió los puntos de atención en salud, educación, justicia y programas sociales, conversando con la población usuaria para conocer de cerca sus necesidades.

Asimismo, dialogó con el equipo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que realiza los Censos Nacionales 2025 en esta parte del país, reafirmando el compromiso del Gobierno con una planificación basada en evidencia y orientada al cierre de brechas.

El jefe del Gabinete Ministerial leyó un pronunciamiento respaldado por la presidenta Dina Boluarte. En su intervención, rechazó categóricamente las acusaciones que ponen en duda la soberanía peruana.

También enfatizó que esta soberanía está justificada “en la historia y la presencia de instituciones del Estado peruano en esta jurisdicción”.

Arana reafirmó que “Perú es un país que sabe dialogar con vocación de paz. Sin embargo, hemos sido firmes en la defensa de nuestro territorio e intereses”, subrayando que “no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia”.

Además, transmitió un mensaje regional: que los líderes latinoamericanos deben centrar sus esfuerzos en “desarrollo, inversiones, modernización de infraestructura, lucha contra la pobreza, educación y salud”.

Finalmente, garantizó tranquilidad: “Perú debe tener seguridad y confianza en que el Gobierno y las autoridades protegen los intereses nacionales. Reiteramos que no hay discusión alguna sobre la soberanía peruana en Santa Rosa de Loreto ni en ninguna otra frontera”.