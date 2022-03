¿Cómo elegir una plataforma de intercambio de Bitcoin adecuada? Guía para principiantes

¿Está en busca del mejor lugar para comprar Bitcoin? Es una pregunta muy típica, pero para un principiante, es muy difícil seleccionar la mejor forma de comprar criptomonedas. Por lo general, la gente siempre compra esta moneda digital en una plataforma de intercambio debido a su popularidad. En los últimos años, la reputación de las plataformas de intercambio ha ido en aumento, pero también han surgido algunas plataformas falsas. Por lo tanto, siempre se debe tener cuidado al seleccionar la plataforma de intercambio. Un paso en falso puede destruir. Todas las inversiones desaparecerán para siempre, y uno debe tener en cuenta que su inversión es valiosa. Si desean protegerse y operar de manera segura en la plataforma de intercambio, deben investigar bien.

No es fácil encontrar la mejor plataforma de intercambio hoy en día porque hay una gran cantidad de plataformas falsas en Internet. También puede usar BitLQ App para comprar rápidamente monedas digitales. Si desea seleccionar la plataforma de intercambio correctamente, es un desafío pero no imposible. Para obtener más información sobre cómo tomar la decisión correcta en la plataforma de intercambio, debe seguir los puntos indicados a continuación.

Facilidad de uso

Uno nunca debe olvidar mirar la facilidad de acceso en la plataforma de intercambio para la compra y venta de monedas digitales. En palabras simples, la interfaz de usuario debe ser amigable. Muchas cosas no están claras para los principiantes, por lo que es necesario elegir una plataforma de intercambio que sea fácil de reconocer para un mejor comienzo.

No faltan las aplicaciones de la plataforma de intercambio, pero siempre se debe buscar una aplicación que tenga una interfaz de usuario amigable. Una interfaz de usuario amigable se refiere a obtener una guía sobre cómo operar la plataforma de intercambio, guías esenciales y otras cosas. Sería mejor tener una plataforma de intercambio robusta y directa por seguridad y confiabilidad. La prioridad de todo principiante es tener una plataforma de intercambio simple y fácil de usar.

Las tarifas de la plataforma de intercambio

Una vez que conozca la plataforma de intercambio, también debe consultar su tarifa y otros cargos. Es imprescindible que consulte la lista de tarifas de la plataforma de intercambio porque hay algunas plataformas que ofrecen tarifas más bajas, pero son falsas y deberían evitarlas. Si desea obtener una mejor opción en cuanto a las tarifas, debe comparar las plataformas entre sí.

No se apresure al seleccionar la plataforma de intercambio con una tarifa asequible, pues debe revisar si es seguro ingresar o no. No todas las plataformas de intercambio tienen la misma tarifa. Algunas de ellas son más caras, pero debe elegir la mejor porque pagar más es mucho mejor que perder toda su inversión.

Preste atención a la seguridad

Nunca debe ser negligente con este tema. Sí, estamos hablando de la seguridad, y es uno de los factores más críticos a la hora de seleccionar la plataforma de intercambio. Es una parte integral de la plataforma de intercambio porque no puede operar de manera segura sin una buena seguridad. Para un trading mejor y seguro, uno debe usar la plataforma con la mejor y más alta oferta de seguridad.

Algunas características de seguridad que se deben observar en la plataforma de intercambio son el KYC (“conozca a su cliente”) y la autenticación de dos factores. Si la plataforma de intercambio ofrece ambas características de seguridad adicionales, puede operar con esa plataforma. Por otro lado, la inversión en Bitcoin es como una inversión arriesgada y comprarlos es más arriesgado porque los novatos no conocen la plataforma de intercambio y tomaron el camino equivocado, lo que solo les genera arrepentimiento. Así que es mejor hacer una investigación profunda y luego tomar medidas.