Compensación económica a afectados en el Jorge Chávez

MINISTERIO DE TRANSPORTES PIDIÓ DISCULPAS POR EL DESPERFECTO EN LUCES DE LA PISTA DE ATERRIZAJE

Anunció reorganización de Córpac y reestructuración de los servicios aeroportuarios

Tras el desperfecto eléctrico en el aeropuerto Jorge Chávez, ocurrido hace una semana, donde se vieron afectados más de 10 mil personas, entre turistas nacionales y extranjeros, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se tomarán diversas medidas para aliviar el malestar causado a las personas perjudicadas.

“Queremos expresarles las disculpas a los ciudadanos de Perú y a los turistas extranjeros que fueron afectados por las demoras y modificaciones en sus horarios, que tiene un impacto negativo en la imagen del país”, sostuvo el ministro Raúl Pérez Reyes en una conferencia de prensa.

De acuerdo con el titular del MTC, esta compensación sólo beneficiará a los pasajeros que quedaron varados y tuvieron que incurrir en gastos adicionales en ciertas categorías debido al incidente en el aeropuerto de Lima. Para acceder a esta compensación económica, los ciudadanos deberán presentar documentos que sirvan como prueba de dichos gastos adicionales.

“Ya se activó la póliza para efectos de la compensación que corresponde a quienes fueron afectados, al término de tener que quedarse en hospedajes que no tenían previstos, alimentación y transporte”, declaró el ministro Pérez Reyes.

Cambios en la plana de Corpac

El MTC señaló que esta decisión se tomó porque los gerentes “son responsables de no haber previsto esta situación y de no contar con soluciones inmediatas para manejar la emergencia o de no haber informado a los directivos”. En este contexto, se destacó que podría haberse incurrido en inacción u omisión en sus funciones.

Pérez-Reyes también mencionó que se emitirá un Decreto de Urgencia para implementar siete medidas destinadas a reorganizar Corpac.

Por otro lado, se firmará un acuerdo con Lima Airport Partners (LAP), la concesionaria encargada de administrar el aeropuerto Jorge Chávez, para implementar un nuevo sistema de iluminación en el aeródromo.