Hallan a mujer policía muerta en su casa

PNP INVESTIGA QUÉ PASÓ CON SUBOFICIAL NICOLE MESÍA, DE 23 AÑOS

¿Qué realmente ocurrió en el dormitorio de la suboficial PNP Nicole Mesía Castro? Ayer la policía, de 23 años, fue encontrada muerta en su dormitorio por su padre.

El deceso ocurrió en su casa, ubicada en la avenida 10 de octubre, en San Juan de Lurigancho (SJL). De acuerdo al parte policial, la joven fue hallada por su padre en su dormitorio, quien, a pesar de llevarla de inmediato al hospital de SJL, allí solo certificaron su muerte.

Cabe recordar que la joven policía fue el centro de la noticia en el mes de abril cuando su familia la reportó como desaparecida e incluso pensaron en un secuestro, pero ocho días después fue encontrada en Cusco.

En abril de este año, la familia de Nicole la buscó intensamente luego que salió a su centro de trabajo y abordara una mototaxi; sin embargo, la policía fue captada por una cámara de seguridad sana y salva en un agente bancario de Cusco.

Luego de ello, agentes de la PNP la trasladaron a Lima para que se reúna con su familia, allí se confirmó que la mujer llevaba tratamiento psiquiátrico.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) así como peritos de criminalística analizaron la escena del fallecimiento y continúan con las investigaciones.

La amenazaron de muerte

De acuerdo a un parte policial, en agosto del 2023, Nicole Mesía denunció haber sido víctima de violencia psicológica por parte de su entonces pareja David Anthony Quispe Flores de 27 años, quien la insultaba y la amenazó de muerte en más de una oportunidad.

“En varias oportunidades me dijo que si yo lo dejo por alguien más me buscaría para matarme, que no sería de nadie más, que solo de él (…) Me controlaba mi forma de vestir, minimizándome como mujer a su vez de forma despectiva por ser de provincia”, según el testimonio de la agente.

No obstante, en abril, la expareja negó cualquier vínculo con la desaparición de la joven policía y finalmente el 25 el mencionado mes, luego de 8 días de intensa búsqueda, Nicole fue hallada con vida en Cusco.

Luego de arribar a Lima, Nicole Mesía evitó brindar cualquier pronunciamiento, mientras que el general PNP Víctor Zanabria, comandante de la Policía, remarcó que su desaparición respondió a temas personales.