Con 6 balas en el cuerpo, ‘Chinita de la salsa’ despidió a su pareja

Abandonó el hospital para asistir al velorio: “No puedo aceptar que se haya ido”

Con seis balas en el cuerpo, la cantante Vanessa Soto, más conocida como la ‘Chinita de la salsa’, asistió al velorio de su pareja asesinada por sicarios.

La artista tuvo que abandonar el hospital donde se encontraba recuperándose del ataque a balazos de sicarios que sufrió para asistir al velorio de su pareja, que perdió la vida en el fatal atentado de los delincuentes. “No puedo creer que el amor de mi vida haya fallecido”, dijo apenada.

Vanessa Soto comentó que aún está delicada de salud pero decidió abandonar el hospital para darle el último adiós a su pareja. “Yo aún estoy mal, me salí del hospital porque tenía que venir a verlo, tenía que despedirme de él. Todavía no me operan, estoy con las balas, ya mañana en la tarde voy a ir al hospital después de enterrarlo”, dijo para El Dominical de Panamericana Televisión. “No hay palabras, me siento muy triste, aún no puedo aceptar que se haya ido”, exclamó.

La ‘chinita de la salsa’ aún tiene cinco balas alojadas en el cuerpo, cinco en el abdomen y una en la mano.

Además, la cantante descartó que haya sido extorsionada por delincuentes, por lo que el ataque la tomó por sorpresa. “No era extorsión, fue una sorpresa. Nosotros hemos estado tranquilos, trabajando, estábamos saliendo de un show. No recibimos amenazas ni cupos, todo eso es mentira”, indicó.

En ese sentido, también negó que su pareja haya sido amenazado y no le haya contado. “Él era una persona muy transparente, si él hubiera estado preocupado, lo hubiera notado”, refirió.