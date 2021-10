Congresista asegura que no buscan estatizar el Gas de Camisea

El congresista Jorge Marticorena, de la bancada de Perú Libre, negó que el gobierno busque estatizar el gas de Camisea, pese al reciente pedido del presidente Pedro Castillo para que el Congreso trabaje una ley para la “estatización” de este recurso. En ese sentido, el parlamentario consideró que esta declaración no condicionaría el voto de confianza solicitado por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

PARLAMENTARIO DE PERÚ LIBRE, JORGE MARTICORENA, ASEGURÓ QUE NO HAY NINGUNA VOLUNTAD DE ESTATIZAR NINGÚN TIPO DE EMPRESA TRANSNACIONAL.

“El mensaje de estatizar siempre se ha señalado que eso no va por (…) y eso lo ha explicado la premier, ese es el plan que se ha expuesto. Nacionalizar la materia prima es otra cosa diferente, pero estatizar está bien claro: no hay ninguna voluntad de estatizar ningún tipo de empresa transnacional, sino simplemente es una forma -me imagino- de poder entrar a una mesa de diálogo para poder negociar con respecto al manejo“, indicó en RPP.

El representante de Ica también precisó que el presidente Pedro Castillo hace mención a la materia prima. Pese a esto, el parlamentario oficialista pidió no profundizar en el contenido de las recientes declaraciones del jefe de Estado sobre el gas de Camisea y en lugar de esto reflexionar sobre el precio del gas en el país.

“Imagino que frente a la población que exige por una situación que les está afectando, y eso parte por los grandes beneficios que han tenido las empresas transnacionales, entonces me imagino que lo que el presidente ha querido dar a entender que ‘si ustedes no ceden o no se ponen en un plan de poder conversar y buscar un beneficio a la población’ (…)”, indicó.