Congresistas se aumentan y van a cobrar más que Dina

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN EVALÚA SUELDOS DE S/ 35 MIL PARA SENADORES Y DIPUTADOS EN EL NUEVO PARLAMENTO BICAMERAL

La Comisión de Constitución del Congreso de la República, presidida por el fujimorista Arturo Alegría, inició el debate para aprobar el predictamen del reglamento del próximo Parlamento bicameral.

Ruth Luque, parlamentaria de la bancada Bloque Democrático Popular, pidió la palabra para cuestionar la remuneración mensual que percibirían los futuros senadores y diputados, la cual superaría los S/ 34 mil.

“Personalmente, me llama la atención en la propuesta del nuevo reglamento que establece como derecho de senadores y diputados percibir una remuneración mensual igual al que percibe por todo concepto un juez supremo titular. En este creo que es importante saber cuál es la justificación”, cuestionó la legisladora.

En la parte referida a los derechos y deberes de los próximos parlamentarios, el texto establece que los senadores y diputados tendrán derecho a recibir una remuneración mensual equivalente a la de un magistrado de la más alta categoría dentro del Poder Judicial. ¿Y cuánto gana actualmente un juez supremo titular? Su sueldo asciende a S/ 34,917.20.

Si bien al inicio de la sesión el congresista Alegría recordó que el texto era una recopilación de diferentes dictámenes y que el propósito de la Comisión es llegar a un consenso con las distintas bancadas, muchos de los parlamentarios y asesores que integran este grupo de trabajo estarían evaluando postular como senadores en las próximas elecciones.

En otras palabras, los actuales congresistas estarían aprobando el sueldo que ellos mismos podrían recibir en el futuro. La observación de la parlamentaria Luque no obtuvo respuesta inmediata, ya que otros legisladores plantearon nuevas dudas sobre el predictamen. Antes de concluir la sesión, Alegría instó a los miembros de la comisión a remitir sus comentarios al equipo técnico y recalcó que el debate continuará en próximas reuniones.