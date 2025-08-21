¡Vizcarra se va al penal de Lurigancho!

EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO ANULÓ SU RECLUSIÓN EN BARBADILLO, DONDE YA NO ESTARÁ CON LOS OTROS EXPRESIDENTES

El expresidente Martín Vizcarra será trasladado al penal de Lurigancho para que cumpla el mandato de prisión preventiva en su contra por un periodo de 5 meses en el marco de las investigaciones Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

A través de una resolución directoral, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dejó sin efecto la decisión de recluir al exmandatario en el penal de Barbadillo debido a presuntas irregularidades y ordenó la conformación de una nueva Junta Técnica de Clasificación para evaluar en qué centro penitenciario cumplirá la orden judicial.

De acuerdo con la resolución del INPE, se detectó que en la ficha de clasificación el exjefe de Estado obtuvo un puntaje de 10 y fue enviado en el penal de Barbadillo. Sin embargo, según establece en la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP, el lugar al que correcto que corresponde ubicar a Vizcarra en su condición de procesado es en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho.

De igual manera, se determinó que el penal de Barbadillo «no se encuentra considerado en la Directiva de Clasificación como un Establecimiento Penitenciario de destino», por lo que se concluye que

«La situación del interno no se encuentra comprendida dentro de las excepciones y disposiciones señaladas en la Directiva; observamos la existencia de un vacío legal respecto al EP destino del exmandatario, por lo que consideramos importante y a fin de preservar y garantizar la seguridad personal del interno, resultaría conveniente recluirlo en un establecimiento penitenciario que garantice su seguridad«, se lee en el documento.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró la nulidad de la clasificación penitenciaria que ubicaba a Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo, tras detectar irregularidades en el proceso y el incumplimiento de la normativa que regula el destino carcelario de exmandatarios. El organismo señaló que la clasificación, realizada el 14 de agosto, no cumplió con los requisitos legales.

La ley peruana reserva el penal de Barbadillo para expresidentes constitucionalmente elegidos por voto popular, condición que no se cumple en el caso de Vizcarra, quien accedió al cargo tras la vacancia presidencial.