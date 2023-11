Congreso pone en la mira a alcalde de Mi Perú, Irving Chávez

Anuncia legislador Enrique Wong sobre escándalo en municipio de Mi Perú

El parlamentario de Podemos Perú, Enrique Wong, anunció que si el alcalde de Mi Perú, Irving Chávez, no responde a la solicitud que le envió para que dé cuenta sobre las presuntas irregularidades que se habrían dado en las contrataciones de consultorías al interior de su comuna, conformará una comisión investigadora en el Congreso de la República.

En exclusiva al diario La Razón, declaró que “se debe investigar a fondo (lo ocurrido en la municipalidad de Mi Perú) porque no se puede despilfarrar el presupuesto por tantas necesidades que hay. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es profundizar las investigaciones, si es cierto eso de las asesorías, tendríamos que buscar la forma de que sea sancionado”.

Ante la pregunta, de que si el burgomaestre no responde a la solicitud como lo hizo en junio pasado, el legislador dijo que “plantearemos una comisión investigadora porque en el Callao todos necesitamos investigar”.

Finalmente, manifestó que “nosotros hemos estado en contacto con algunos regidores (de Mi Perú) para que también hagan las investigaciones pertinentes” (…) “Se necesita hacer obras, es importante porque gran parte de la población no tiene agua potable ni alcantarillado, entonces tendríamos que buscar la forma como en vez de buscar consultoría, que inviertan en obras”.

Excongresista Marcos Pichilingue vuelve a la carga contra gestión de Irving Chávez

Quien no se quedó atrás es el exlegislador de Fuerza Popular, Marcos Pichilingue quien fue uno de los primeros en alzar su voz de protesta contra estos presuntos abusos que se vienen dando en la Municipalidad de Mi Perú.

En exclusiva con el diario La Razón, señaló lo siguiente:

“Las autoridades del Callao, incluyendo Mi Perú, están malgastando el dinero del Callao y cuando hablo de malgastar el dinero es porque priorizan gastos innecesarios por encima de la verdaderas necesidades de la población, que es una mejor salud, seguridad, obras de infraestructura que generen desarrollo. Si, nosotros queremos que el Callao cambie tenemos que reformar la Ley de Rentas de Aduanas. Este es un dinero adicional al presupuesto normal que se le asigna a las municipalidades, pero que tiene un problema, que cuando se creó no se especificó en qué se debe usar como sí lo tienen, por ejemplo, la Ley del Canon y Sobre Canon en la minería”, manifestó.

“Este dinero extra de rentas aduanas al no tener mandato legal en qué se debe usar. Entonces, se va en gasto corriente y principalmente en sueldos. Y, si vas más al detalle, en locadores de servicios. Te pongo un ejemplo y han creado para este año que yo me he extrañado. Hay un rubro de gastos que le han llamado ‘Propinas a voluntarios’ y se han gastado 120,000 soles en eso”, acotó.

“Si uno analiza la información del Ministerio de Economía, la Municipalidad de Mi Perú al día de hoy está gastando 120,000 soles en propinas a voluntarios. La pregunta que deberían hacerse los regidores, porque son los que fiscalizan al alcalde, ¿quiénes se benefician con estas propinas? y ¿cuál es el concepto que se utiliza para dar esta propina? El otro concepto que yo observé era los “locadores de servicio”, cuando se apertura el presupuesto para todo el año por locadores de servicio en el caso de Mi Perú, aproximadamente se presupuestó S/ 4’000’000 para todo el año, pero al día de hoy lo han modificado y está en más de 9’000,000, pero ya se han gastado 7’000,000. Lo que quiere decir que van a tener que aumentar porque no le va a alcanzar al ritmo que están gastando este rubro, entonces llegamos a la premisa y este es mi observación. ¡Tanto personal necesita la comuna de Mi Perú que está gastando a la fecha, más de 7’000,000 en locadores de servicio! Osea, que gastan a un ritmo de casi un millón por mes. Y, si un locador gana en promedio 1,000 a 1,500 soles, saca tu cuenta. ¿Cuántos trabajadores tienen por este concepto?”, finalizó.