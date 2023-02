Conoce a 10 de las parejas de Hollywood más estables

Pese a estar en el ojo público, hay parejas que han perdurado con el pasar del tiempo. Estas son algunas de las parejas de Hollywood que nos hacen creer que el amor puede durar para siempre.

MICHAEL CAINE Y SHAKIRA BAKSH; KEITH RICHARDS, PATTI HANSEN; TOM HANKS Y RITA WILSON, ENTRE LOS CÓNYUGES CON MÁS AÑOS JUNTOS

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi – 13 años casadas

En el año 2000, Portia de Rossi y Ellen DeGeneres se conocieron por primera vez en una fiesta, tres años antes de que Ellen pusiera en marcha el infame The Ellen DeGeneres Show tal y como todos lo conocemos hoy. Sin embargo, tardaron cuatro años en admitir sus sentimientos.

La pareja hizo pública su relación en 2005. Sin embargo, no dejaron que nadie destruyera la relación que habían construido juntos y se casaron tres años después, en 2008, poco después de que California legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Michael Caine y Shakira Baksh – 47 años de casados

Michael Caine y Shakira Baksh han conseguido que su relación dure casi medio siglo. Caine vio por primera vez a Baksh en el fondo de un anuncio de televisión y se enteró de que residía en Londres a través de un amigo común que logró ponerlos en contacto.

Dos años después de su primer encuentro, la pareja se casó en Las Vegas en 1973. Tienen una hija en común llamada Natasha. A lo largo de sus ajetreadas carreras, estos dos se las han arreglado para estar el uno al lado del otro en todas las proyecciones de películas y galas de premios.

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick – 23 años casados

Sarah Jessica Parker es conocida por interpretar a la icónica Carrie Bradshaw en Sex & The City, sin embargo, Parker definitivamente no comparte la desafortunada racha amorosa de Bradshaw. En su lugar, ella fue capaz de encontrar su amor para siempre con el también actor Matthew Broderick.

La pareja se conoció gracias a su afición compartida por Broadway e incluso protagonizaron juntos la producción de 1996 de Cómo triunfar en los negocios sin intentarlo de verdad. En 1997 se casaron y poco después, en 2002, tuvieron su primer hijo. También tienen dos gemelas que nacieron en 2009.

Amy Adams y Darren Le Gallo – 20 años juntos

Amy Adams, seis veces nominada al Oscar, ha tenido una carrera de éxito en la pantalla, pero no parece haberse enamorado de ninguno de sus famosos compañeros de reparto. En cambio, ha decidido seguir al lado de su pareja de toda la vida, Darren Le Gallo.

Esta pareja es todo menos convencional. Se conocieron en una clase de interpretación en 2001, pero esperaron hasta 2002 para tener su primera cita. En 2008, Le Gallo le propuso matrimonio a Adams, pero aplazaron la boda hasta después de dar la bienvenida a su primer hijo. En 2015, finalmente se casaron después de 13 años juntos.

Tom Hanks y Rita Wilson – 32 años de casados

Aunque parezca mentira, la superestrella de Hollywood Tom Hanks lleva 33 años casado con la actriz y productora Rita Wilson. Se conocieron en 1985 mientras trabajaban en la comedia Voluntarios, y ambos han desarrollado carreras de increíble éxito.

En 1990, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Chet. Su segundo hijo, Truman, nació en 1995. También han producido muchas películas juntos, como Mi gran boda griega y ¡Mamma Mia!. Definitivamente, estos dos no han dejado que su trabajo se interponga entre ellos.

Will Smith y Jada Pinkett Smith – 23 años de casados

La relación entre Will Smith y Jada Pinkett Smith no ha sido fácil, pero como la mayoría de los famosos, han conseguido dejar a un lado sus diferencias y hacer que su matrimonio funcione. Se conocieron en 1994 en el plató de The Fresh Prince of Bel-Air.

En 1997, la pareja se casó tras un mes de noviazgo. Ocho meses después nació su primer hijo, Jaden Smith, al que siguió Willow en 2000. Will Smith había dicho en un podcast en 2018 que no dicen que están casados, sino que son compañeros de vida.

Keith Richards y Patti Hansen – 37 años casados

El estereotipo común sobre los rockstars es que son infieles, dado que tienen un calendario de giras tan apretado y conocen a gente de todo el mundo. Eso no puede aplicarse al guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, ya que lleva 37 años con su mujer.

Richards conoció a su esposa, Patti Hansen, en 1979 y fue una unión hecha en el cielo. Se casaron el día en que Richards cumplía 40 años, en 1983, en Cabo San Lucas (México), y desde entonces han tenido dos hijas, Theodora y Alexandra.

Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne – 38 años de casados

Tanto Ozzy como Sharon Osbourne han sufrido muchos altibajos a lo largo de su relación de casi cuatro décadas, pero han conseguido salir adelante. Ozzy y Sharon se conocieron en 1970, cuando ella tenía 18 años, pero no empezaron a tener una relación sentimental hasta nueve años después.

Después de tres años juntos, se casaron oficialmente y tuvieron tres hijos: Aimee, Kelly y Jack. La familia Osbourne se ha convertido en un nombre muy conocido después de que su reality show de la MTV, The Osbournes, se emitiera en 2002, convirtiéndolos en una de las familias de famosos más famosas del mundo.

Samuel L. Jackson y LaTanya Richardson – 40 años de casados

Samuel L Jackson es uno de los actores más emblemáticos de nuestra generación. No sólo es un actor fantástico, sino también un marido estupendo que ha conseguido que su matrimonio funcione durante 40 años. A LaTanya Richardson, actriz de éxito, se la puede ver a menudo al lado de Jackson.

Richardson se sinceró con The New York Times sobre cómo mantiene su relación tan fuerte después de casi 50 años juntos, admitiendo que ella y Jackson nunca se irán a dormir enfadados el uno con el otro.

Jamie Lee Curtis y Christopher Guest – 36 años casados

Jamie Lee Curtis sí que eligió a su marido, Christopher Guest, ¡de una foto! Después de ver al actor en Rolling Stone de la película This Is Spinal Tap, le dijo a su amiga que “se iba a casar con ese tío” antes de casarse realmente con él cinco meses después.

La pareja tiene dos hijos adoptados, Annie y Thomas. Guest reveló a The Guardian que Curtis guardó la foto con la que identificó a su futuro marido y que ahora cuelga en su casa para que todo el mundo la vea.