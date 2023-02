Fiorella Cayo  arremete contra ‘Amor y fuego’ tras ampay

No se quedó callada. Luego que se difundiera las imágenes de la actriz besando apasionadamente a un misterioso hombre en Punta Hermosa, Fiorella Cayo decidió arremeter contra la producción de “Amor y fuego”.

ACTRIZ FUE SORPRENDIDA EN UN FOGOSO CHAPE CON UN GALÁN EN LA PLAYA Y LES DICE “NO TIENEN DERECHO”

En las imágenes se le puede ver a la rubia dejándose llevar por el momento con su acompañante, sin importar la presencia de los transeúntes, ambos se llenan de caricias.

Como era de esperarse, a Fiorella no le gustó verse expuesta de esa manera y arremetió contra el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No se pasen, no tienen ningún derecho de sacar una imagen de un beso apasionado porque yo tengo todo el derecho de salir con quien quiera”, explotó.

Por su parte, Gigi Mitre se mostró sumamente asombrada por el apasionado beso, incluso hizo hincapié a las caricias que se hicieron ambos en una zona específica.

“Rodrigo, pero, ¿cuál frenado?, le ha chupado el dedo, se ha dejado que le agarré el poto en un lugar público, no fastidies. Qué roche”, dijo Gigi Mitre. “Ay, me muero, menos mal que no fue serenazgo que te grabó”, dijo escandalizado.

