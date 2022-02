Conoce a los hijos de celebridades que no supieron lidiar con la fama de sus padres

Lidiar con la fama no es nada fácil, mucho menos para aquellos que no decidieron estar bajo el ojo público, como los hijos de celebridades. Estos jóvenes han tenido que lidiar con las drogas, la depresión e incluso denuncias por agresión y posesión de sustancias ilícitas.

INTENTOS DE SUICIDIO Y CUMPLIR CON CONDENAS SON LOS GRAVES MOMENTOS QUE HAN TENIDO QUE ENFRENTAR

Chet Hanks

El hijo de Tom Hanks y Rita Wilson, quien recientemente se ha declarado en contra de las vacunas -alegando que “hay más evidencias de la existencia de OVNIS que de que la vacuna sea buena para nuestra salud”-, no es ajeno a la polémica. Con 31 años, el tercero de los cuatro hijos de los actores no parece encajar en una familia en donde padres y hermanos han sabido encontrar el camino. Para Chet no ha sido tan fácil, saltó a la fama en 2014 cuando se hizo pública su adicción a las drogas y entró en un centro de rehabilitación.

En la actualidad viene acumulando denuncias por maltrato y violencia por parte de sus ex parejas.

Jack Osbourne

El joven que se hizo famoso tras su participación en el show de reality TV The Osbournes, que retrataba la vida de la familia del ex cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, festejó recientemente sus 18 años de sobriedad. Jack se internó en rehabilitación con solo 17 años, mientras se grababa la tercera temporada del programa que se emitió desde 2002 hasta 2005. El mayor de los hijos de Ozzy no es el único de la familia que ha luchado contra las drogas, tanto Kelly, su hermana menor, como su propio padre han dado batalla al consumo excesivo de alcohol y sustancias.

Paris Jackson

La hija del fallecido Rey del Pop, enfrentó distintas dificultades desde que nació, desde comentarios maliciosos, y ciberbullying, al asedio constante de los paparazzi y la falta de aceptación de su sexualidad por parte de su familia. Paris sufrió trastorno de estrés post traumático y también tuvo múltiples intentos de suicidio durante su adolescencia.

Tras la muerte de su padre, Paris se fue a vivir con su abuela, Katherine Jackson, y creció en un entorno religioso vinculado a los Testigos de Jehová. La joven Jackson, quien se reconoce parte de la comunidad LGBTQ+, aclaró que si bien el resto de su familia no la acompaña, recibe mucho apoyo de sus hermanos.

Bobbi Kristina Brown

La única hija del matrimonio entre los cantantes Bobby Brown y Whitney Houston, murió a sus 22 años tras pasar casi seis meses en coma después de haber consumido un cóctel nocivo de drogas y ser hallada inconsciente en una bañera. Por la situación, que representó una escalofriante coincidencia con los pormenores de la muerte de su madre -quien también fue hallada en una bañera víctima de una sobredosis- fue declarado culpable su ex novio y hermano adoptivo, Nick Gordon, quien le habría suministrado un “cóctel tóxico” de drogas y la habría abandonado en la bañera.

Stephanie Rose Bongiovi

La mayor de los hijos de John Francis Bongiovi, más conocido como Jon Bon Jovi, estuvo al borde de la muerte cuando cursaba su primer año en la universidad tras una aparente sobredosis a causa del consumo de heroína. Stephanie Rose, fue arrestada por posesión de drogas a sus 19 años, fue rápidamente puesta en libertad y sus cargos fueron reducidos de acuerdo con la ley del “Buen Samaritano” del Estado de Nueva York, que permite a las personas recibir atención médica de emergencia debido a una sobredosis de drogas o alcohol sin temor de ser arrestados.

Weston Cage Coppola

Hijo del actor y parte de una de las familias reales de Hollywood, Weston estuvo interesado en la actuación desde que era un niño y se vio desde una temprana edad en una dura batalla con las drogas, fue también detenido por violencia doméstica y por conducir bajo la influencia de sustancias ilegales. Recientemente, el hijo del actor ha sido arrestado por huir de la escena de un accidente de tráfico tras estrellar su Chevy Camaro contra un árbol y derribar varias señales de tránsito por conducir bajo los efectos de estupefacientes, fue detenido bajo una fianza de 30 mil dólares, saliendo horas más tarde.

Cameron Douglas

Hijo de Michael (con su primera mujer, Diandra Luker) y nieto de Kirk Douglas, Cameron parece haber llevado una vida dedicada a la autodestrucción. Su adicción a la cocaína y a la heroína le valió tres episodios convulsivos por sobredosis. Además, lo llevaron a participar en la venta ilegal de metanfetaminas, por lo que llegó a ser condenado a cinco años en una cárcel federal en 2010. Mientras cumplía condena por narcotráfico, el hijo de la estrella nunca abandonó su relación con los estupefacientes. Por el contrario, a causa de la misma cometió varias infracciones en prisión, por lo que cuando la familia Douglas apeló la sentencia, el juez decidió prolongar su condena por cuatro años.

Cameron cumplió su condena, recuperó la libertad de 2016 y comenzó el camino de la sanación, para el cual, su padre, su abuelo y su madrastra, Catherine Zeta-Jones fueron ayuda clave.