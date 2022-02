Yola se manda contra “EEG”

No solo los conductores de diferentes programas de espectáculos han criticado el regreso del reality de competencia, también lo ha hecho la animadora infantil Yola Polastry. A través de sus redes sociales comentó sobre “Esto es guerra”.

RECOMENDÓ NO VER EL PROGRAMA Y SE BURLÓ DEL BAJO RATING

En su cuenta de Twitter, la artista recomendó al público no ver el programa, pues no van a aprender nada. Asimismo se animó a cambiarle el nombre.

“Ya no es Esto es guerra, sino Esto es una olla de grillos, todos muy retocaditos se decía en la escuela. La verdad no recomendable, no aprendes nada”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Por si fuera poco, Yola se refirió al fracaso que tuvo “Esto es habacilar”, asimismo como que el rating no le acompañó a “EEG” en su programa estreno por sus 10 años.

“El primer programa de Habacilar tuvo más rating que el primer programa de regreso de EEG, según reportes periodísticos, obvio, la gente quería ver a Raúl Romero. Bueno, todos listos para ver lo mismo con su baño de pueblo en Agua Dulce”, agregó.

Recordemos que en el pasado mes de diciembre, Yola Polastry criticó el show navideño de Rosángela Espinoza, asimismo hace unos años hizo lo propio con Micheille Soifer.