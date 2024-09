Cuestionan designación de Alex Paredes en Ética

CONGRESISTA DEL BLOQUE MAGISTERIAL CONDUCIRÁ DICHA COMISIÓN. ES CONOCIDO POR BLINDAR A ‘MOCHASUELDO’

Además, fue denunciado por cobrar sueldo de maestro sin contar con título oficial.

El flamante presidente de la Comisión de Ética, Alex Paredes, del Bloque Magisterial, no ha caído para nada bien al interior del mismo Legislativo. Varios congresistas expresaron su molestia por la designación del parlamentario quien cuenta en su palmarés varios cuestionamientos que va desde sus blindajes a colegas ‘mochasueldos’ a cobros irregulares como maestro a pesar de no tener título profesional de manera oficial.

No lo quieren

El congresista Carlos Anderson calificó de “burla” la designación de Paredes en Ética, al recordar que Paredes no actuó correctamente frente a varios casos de legisladores denunciados por recortar el sueldo a sus trabajadores. “Es conocido por su extrema bondad hacia los ‘mochasueldos’. Lo he visto en infinidad de oportunidades ser complaciente (con aquellos que han mostrado comportamientos no éticos)”, cuestionó en entrevista con RPP.

Por su parte, Norma Yarrow, de Renovación Popular, dijo no comprender cómo Paredes fue elegido presidente de una comisión tan importante, como Ética.

Recordemos que durante la intervención del efectivo policial Junior Izquierdo comisión de Fiscalización, el legislador mostró su rechazo a las acciones que impulsó en contra del actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez. “¿En algún momento se pidió permiso a la persona grabada? Y sobre los chats, ¿se advirtió a la persona, en este caso al ministro Santiváñez, que las conversaciones serían públicas?”, cuestionó.

Cobró sin título

Pero el parlamentario tiene aún más perlas. De acuerdo a una denuncia pública de Hamer Villena, secretario del Sutep de Arequipa, expuso que, en 1986, el político consiguió una plaza como docente en la Ciudad Blanca, al presentar un título profesional cuyo proceso, en realidad, terminó en 2002.

“El congresista Alex Paredes Gonzales presentó en 1986 un diploma falso, presuntamente expedido por de la Universidad Católica de Santa María, cuando recién habría terminado sus estudios en 2002. Transgredió la Ley N° 24029 para cobrar indebidamente por la categoría A, cuando le correspondía la C (por estudios inconclusos). Incluso fue nombrado de director de una unidad escolar de Siguas. Allí, existiría un delito de estafa contra la administración pública”, advirtió Villena.

De acuerdo a este movimiento, Alex Paredes cobró salario como docente por 18 años sin contar con título oficial, de acuerdo a la versión de Hamer Villena. El congresista ha negado reiteradamente la dicha denuncia mencionando que se había perdido la autógrafa de su título en los años 80.

Finalmente, Paredes integró la comisión de Ética el año pasado. En ese lapso de tiempo, se opuso a que siete congresistas sean sancionados en este grupo de trabajo como Edgar Tello, José Arriola o Digna Calle.