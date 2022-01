Dalia Durán denuncia que le quieren hacer daño

La cubana hizo una denuncia pública a través de su cuenta de Instagram denunciando que le han hackeado su cuenta de facebook. Según Dalia Durán, ella sabe quién es la persona que ha hecho esto y la cual estaría dispuesta a perjudicar su imagen.

ESPOSA DE JHON KELVIN SEÑALA QUE LE HACKEARON SUS REDES SOCIALES Y SABE QUIEN LO HIZO

La persona que está detrás del hackeo a su cuenta de Facebook incluso le habría enviado mensajes a sus seguidores haciéndose pasar por ella. Por ello hizo un llamado a la policía informática para que investiguen su caso.

“A todos mis seguidores les informo que vengo siendo acosada, les pido que si reciben un link o les escriben haciéndose pasar por mí no ingresen por favor, espero la policía de informática se encargue de esta situación, ya que cuando hackearon mi face anterior la Dirincri no hizo nada”, explicó.

Aunque no quiso revelar el nombre de la persona de quien sospecha, dejó entrever que sería una mujer.

“Juro llegaré al fondo de esto, está obsesionada conmigo, sospecho de donde proviene, pasen la voz a sus contactos. Gracias y buenas noches, ya les estaré informando. #aprovechadora #ESTAFADORA #oportunista #BuscateUnaVida #viralpost”, finalizó.

Recordemos que su ex trabajadora del hogar señaló que no le había pagado su liquidación, asimismo su ex amiga, quien es policía denunció públicamente que Dalia le debía más de 6 mil soles, por haberse sacado un celular de alta gama y no haber pagado ni una cuota.