Adolfo Aguilar niega romance con Ricardo Moran

Aunque reveló más detalles de su vida personal en su unipersonal ¿Por dónde salgo?, decidió hacer un “En vivo” en redes sociales para responder las dudas de los usuarios de Instagram. Adolfo Aguilar sorprendió al hablar de un rumor que señalaba una supuesta relación con el productor Ricardo Moran.

EL ACTOR RESPONDIÓ TODAS LAS DUDAS DE SUS SEGUIDORES EN UN LIVE EN INSTAGRAM

Una de las preguntas que recibió Aguilar se refería a su relación con Morán, con quien trabajó durante varios años en “Yo soy”. El usuario quiso saber si en algún momento ambos habían estado involucrados sentimentalmente.

Leer también [Gian Marco no le cierra las puertas al amor]

Debido a esta interrogante, el conductor no tuvo ningún problema en responder aseguran que nunca tuvo nada con su compañero de trabajo: “No, no he tenido nada con Ricardo más que una amistad”.

Del mismo modo, aprovechó el momento para aclarar que no necesariamente por que ambos son homosexuales deban ser pareja y no amigos: “No porque dos personas sean homosexuales tienen que tener algo”, expresó.

En otro momento, Adolfo Aguilar habló sobre sus planes a futuro. Según comentó, años atrás intentó tener hijos, pero tuvo que desistir para enfocarse en su salud mental, y afirmó que aún piensa en la posibilidad de ser padre.

“Sí, lo pensé hace mucho tiempo, como 10 años, y lo traté de poner en práctica durante mucho tiempo. Luego decidí sanarme primero sobre el tema del amor propio antes de tener hijos. Creo que nunca es tarde para querer tener hijos o para transmitir amor. De repente en algún momento les doy la sorpresa”, aseguró en la transmisión.

Cabe indicar que Adolfo Aguilar ha sido relacionado sentimentalmente con el ex chico reality Alejandro Pino, mejor conocido como “Chocolatito”.