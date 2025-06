Delia Espinoza denuncia a Patricia Benavides

POR ACUDIR A LA SEDE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE MANERA IRREGULAR

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia penal contra su antecesora, Patricia Benavides, por haber llegado el último lunes hasta la sede principal del Ministerio Público para intentar retomar el cargo acompañada por un numeroso grupo de guardias de seguridad y sin solicitar una audiencia de manera formal.

La acusación se hizo pública después de que la Junta de Fiscales Supremos confirmara que la elección de Espinoza, para un periodo de tres años, sigue vigente, y luego de que el premier Eduardo Arana advirtiera que este “enfrentamiento” institucional perjudica gravemente la percepción ciudadana sobre el sistema judicial.

En diálogo con Canal N, la magistrada desmintió que exista una crisis o pugna de poderes dentro de la institución que dirige y aseguró que el episodio protagonizado por Benavides ya fue superado. “No existe (…) ni incertidumbre o desconcierto, ni caos institucional. Lo que ocurrió el día lunes se superó, es una defensa institucional y no hemos dejado de trabajar. No se ha paralizado el trabajo en el Ministerio Público. Estamos trabajando y para trabajar no hay horarios”, afirmó.

Tampoco “hay un atrincheramiento (de mi parte), esa palabra no sé quién la ha usado, sinceramente. He estado yendo a casa, estoy saliendo a comprar mis alimentos. Acá no hay miedo. Eso sí, se están redoblando las medidas de seguridad porque hubo una situación que ya se superó, para que no vuelva a suceder lo del lunes”, añadió.