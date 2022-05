Delincuentes balean a dos menores de 12 y 15 años en SJL

La zona de Monte de Los Olivos, a la altura del paradero 5 de Canto Grande, San Juan de Lurigancho, se convirtió en escenario de un lamentable hecho protagonizado por la delincuencia. Dos hermanas de 12 y 15 años fueron baleadas en la casa donde viven.

HECHO SE PRODUJO CUANDO LOS SUJETOS BUSCABAN AL TÍO DE LAS MENORES POR PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

Según se pudo conocer, tres sujetos habrían intentado atacar al tío de las menores por un presunto ajuste de cuentas, las niñas se encontraban en el frontis de la casa jugando y cuando vieron a los sujetos acercarse armados ingresaron a la vivienda. Sin embargo, las balas traspasaron sin problemas las paredes de madera e hirieron a las menores.

“Les han tirado dos balazos, una a cada una, a una en el pulmón y a la otra en el pie. Como mi casa es de madera, ha traspasado la bala y mis hijas han estado ahí”, dijo la madre de las víctimas.

Por su parte, el abuelo de las niñas relató que en su desesperación le dijo a su esposa que se tire al piso, cuando salió vio a un sujeto que huía y también notó que sus nietas estaban en el piso heridas. Tras conocerse los hechos, dos equipos policiales se desplegaron a la zona con el objetivo de encontrar a los delincuentes.

Efectivos del departamento de investigación criminal allanaron una vivienda en San Juan de Lurigancho, donde presuntamente se encontraba un sujeto apodado ‘Cabezón’, quien tendría relación con el crimen; sin embargo, no pudo ser ubicado. Asimismo, otro sujeto identificado como David también estaría involucrado, ya que, según la madre de las menores, sus hijas lo habrían reconocido.

La adolescente de 15 años fue trasladada al hospital del niño de Breña; mientras que su hermana de 12 años permanece internada en la sede de San Borja. Los familiares de las víctimas esperan que se haga justicia y se ubique a los malhechores.

“Necesito apoyo para operar a mis niñas, con lo poco que teníamos habíamos celebrado hace unos días sus 15 años y ahora no puedo con el dolor de verla así, le pido al Ministerio de la Mujer que me apoye, yo no tengo un trabajo fijo”, enfatizó la mamá. Para cualquier tipo de ayuda puede comunicarse al 936913414 o hacer un aporte a la cuenta bancaria BBVA 011-322-55-0200507542.