Delincuentes caen escondidos en una casa tras robo a taxista

Tras una persecución policial fueron detenidos dos delincuentes en el interior de una vivienda de El Agustino, quienes asaltaron a un taxista en la madrugada de ayer. Ambos bandidos terminaron en la comisaría de Santoyo para ser investigados por el asalto al conductor.

PIDIERON EL SERVICIO POR UN APLICATIVO, PERO SE TRATABA DE UNA EMBOSCADA PARA EL CHOFER, QUIEN RECIBIÓ GOLPES

David Cristofer Bermúdez García (24) y Alex Gian Pierre Luna Horna (22) solicitaron el servicio de su víctima mediante un aplicativo móvil. Le pidieron que los lleve a un determinado destino, pero antes de arrancar su unidad de placa BUT-131 empezaron con el atraco a puro golpes.

“Justo cuando llego al punto, salió de un callejón un señor y mencionó mi nombre. Quiso ir adelante y por precaución lo hice ir atrás, pero me olvidé poner seguro, agarró mi freno de mano y ya no pude arrancar. Vinieron dos, me cogotearon y empezaron a pegar”, comentó el afectado.

Los bandidos le arrebataron su celular, cartera y las llaves de su auto, pero unos agentes policiales se percataron de lo sucedido y fueron tras los sujetos. Fue así que los atraparon dentro de una vivienda, donde pudieron recuperar todas las pertenencias del chofer.

“Gracias a Dios vino la Policía, se dio cuenta, los han seguido y los capturaron”, expresó la víctima del asalto con gratitud a los agentes. Él también llegó a la dependencia policial para colocar la denuncia en contra de David y Alex, quienes vienen siendo interrogados por el delito.