Denuncia irregularidades en audiencia con Cathy Sáenz

Rodrigo González usó su cuenta de Instagram como ya es costumbre para hacer una denuncia pública, previo a la audiencia interpuesta por la conductora de “Mujeres al Mando”, Cathy Sáenz.

Según informó Peluchín, no se le había permitido que su abogado ingrese a la audiencia, situación que habría vulnerado sus derechos como ciudadano.

“Vulnerando mi derecho de defensa, no dejaron participar a mi abogado en la audiencia de esta mañana (ayer) que me ha interpuesto Cathy Sáenz. Sigue sin empezar la audiencia a este momento 10:40 a.m.”, escribió el exconductor.

Recordemos que Cathy Sáenz le puso una denuncia a Rodrigo González “Peluchín” por violencia a la mujer, pues habría estado cansada de que el exconductor la tildara de “Chusca”, no fue la única que lo denunció, también se sumaron Karen Schwarz y Susana Umbert.