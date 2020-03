Desde Brasil llegó la noticia de la partida de Jair Antes do Nascimento, hermano de Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pele. El club Santos lamentó el deceso de “Zoca” vía Twitter. “Jair Arantes do Nascimento, Zoca, hermano de nuestro Rey, falleció este miércoles por la noche, a la edad de 77 años. Zoca actuó en el Peixão cuando era joven. Sentimientos hacia nuestro ídolo Pelé y toda su querida familia. Descansa en paz, Zoca”.