Rechazan actitudes racistas de Donald Trump

El brote del coronavirus comenzó a finales del año pasado en la provincia de Wuhan en China y desde ahí se extendió a diferentes lugares del mundo. En cuestión de meses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 una “pandemia global”.

Del mismo modo, muchos usaron la expansión del coronavirus como una excusa para arremeter contra ciudadanos de ascendencia china. Por ejemplo, Donald Trump, mandatario estadounidense, desató polémica en Internet tras llamar “virus chino” al coronavirus

Ante esto, muchas estrellas de Hollywood han decidido manifestarse en sus redes sociales y se han puesto en contra de aquellos que creen que el racismo es la solución para combatir al Covid-19.

Henry Golding, protagonista de “Los Caballero” utilizó su Twitter para compartir lo discutible que es ser racista en un momento que requiere solidaridad. Dice que al virus no le importa de dónde vienen, es imparcial para todo. Asimismo, pide que nos defendamos el uno al otro en estos tiempos oscuros, pues es la única forma de que nos vamos a mantener a salvo.

Por su parte, Joey King, mejor conocida por protagonizar la película de Netflix El Stand de los Besos se refirió sutilmente a Trump al recordarle a sus seguidores de Twitter que el virus debería ser llamado por su nombre científico, pues es un abuso verbal para los chinos en todo el mundo.

De igual manera, el actor Daniel Dae Kim, conocido por su papel en “Lost” y a quien recientemente le diagnosticaron el coronavirus, hizo un hilo para señalar cuán inapropiada y cruel ha sido la retórica en las últimas semanas contra los asiáticos estadounidenses, pues para el todos deben aprender a respetar, ya que todos somos humanos.

Finalmente, Lana Condor, protagonista de la exitosa película de Netflix “A todos los chicos que me enamore”, compartió un mensaje que destaca lo peligroso que es señalar a las personas asiáticas en un momento que es inquietante para todos. Ella indirectamente se refirió a Donal Trump y manifestó que debería sentirse avergonzado, pues no es un líder porque no da buenos ejemplos, mucho menos acciones. Asimismo, lo comparo con el millonario Jack Ma que donó pruebas y millones de máscaras a América.