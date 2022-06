Dictan 6 años de cárcel para causante de dos muertes

A seis años de cárcel y al pago de 200 mil soles de reparación civil fue sentenciada el pasado martes la joven Melisa Joana González Gagliuffi, quien en el año 2019 causó un accidente de tránsito que ocasionó la muerte de dos jóvenes en la avenida Javier Prado, en Lima.

MELISA GONZÁLES GAGLIUFFI ATROPELLÓ Y MATÓ A DOS JÓVENES EN EL 2019. FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS APELARAN A SENTENCIA

La condena fue impuesta por el Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), instancia que encontró a González Gagliuffi culpable de “homicidio culposo agravado” en perjuicio de Christian Buitrón Aguirre y Joseph Huashuayo Tenorio.

“Por la acción de la conductora procesada quien condujo su vehículo a una velocidad excesiva, que ante una eventualidad no le permitió controlar su vehículo, sin tener presente que la zona por donde se desplazaba es zona urbana con viviendas y afluencia de peatones. Por lo que ha infringido el principio de seguridad y manejo a la defensiva“, refiere la sentencia.

El juzgado también la condenó por ocasionar lesiones culposas agravadas, con circunstancias agravantes, en contra de Luis Miguel Vega Palacio y Vilma Gamarra Tambohuacso, quienes también sufrieron el atropello del vehículo pero, se salvaron de morir.

Leer también [Ministerio Público realizó diligencia en sede del OSCE]

Asimismo, el dictamen indica la inhabilitación de su licencia para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado por el plazo de 6 años. De la misma forma, la sentencia señala el pago de una reparación civil de 200 mil soles en beneficio de la familia de Joseph Huashuayo Tenorio, quien tenía 28 años y era estudiante de la Universidad de Ingeniería (UNI).

El veredicto de la jueza Liliana Chávez Berríos ordena la ubicación y captura de González Gagliuffi y declara improcedente el pedido de ésta para cambiar la pena de cárcel por vigilancia electrónica.

Accidente

El accidente de tránsito ocurrió el 11 de octubre de 2019 aproximadamente a las 11 de la mañana cuando el vehículo conducido por González Gagliuffi se despistó, subió a la vereda y arrolló a varias personas que circulaban por la cuadra 9 de la avenida Javier Prado Oeste, en San Isidro.

Producto de ello fallecieron Christian Buitrón (30 años) y Joseph Huashuayo Tenorio (28 años). En tanto, Luis Vega Palacios (31) sobrevivió al fatídico accidente. El primero murió de forma instantáneamente mientras que Huashuayo lo hizo en el Hospital Loayza.

Tras el suceso, el 21 de octubre de 2019 se dictó cuatro meses de prisión preventiva en su contra en el penal Virgen de Fátima, hecho que en diciembre del mismo año fue revocada y pasó a comparecencia con restricciones.

Leer también [Conoce estas opciones para invertir el dinero de tu AFP]

Madre de una de las víctimas apelará sentencia

Nancy Tenorio, madre de uno de los jóvenes atropellados por Melisa González Gagliuffi, no quedó satisfecha con la sentencia y reveló que apelarán la decisión emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima por solo condenar a 6 años de prisión a la acusada. La progenitora enfatizó que solicitaron de 10 a 12 años de cárcel; sin embargo, esto al final no se cumplió.

“Sí, vamos a apelar. Son dos vidas, no es para 6 años. Sí, vamos a presentar una apelación, porque son de 10 a 12 años. Ha sido negligencia por parte de ella al no tener cuidado con los peatones mientras manejaba. Ella estaba acelerando en todo momento, por eso fue una negligencia. Volcó encima de los muchachos. Siguió acelerando de manera imprudente y no ha frenado pese a que estuvo a 250 metros del lugar”, dijo.

Por otro lado, Nancy Tenorio, reveló por qué el Juzgado decidió reducir la pena de 10 a 6 años. Y es que considera que tuvo que ver que la implicada tiene un hijo en la actualidad. Tras la sentencia, la progenitora conoció que Melisa González Gagliuffi también apelará para que le otorguen un menor número de prisión.

“Sí, ellos quieren apelar pese a los 6 años bajos que le han dado. Nosotros también vamos a apelar para que sea completa. No puede ser tan bajo”, finalizó.