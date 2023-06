Dina Boluarte no pudo llevar a cabo su manifestación

La presidenta Dina Boluarte acudió personalmente a la sede de la Fiscalía de la Nación para rendir su declaración en respuesta a una investigación en su contra por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves relacionados con las muertes durante las protestas en rechazo a su Gobierno. Sin embargo, la jefa de Estado no pudo llevar a cabo su manifestación.

MANDATARIA ACUDIÓ A LA FISCALÍA, PERO NO DECLARÓ SOBRE MUERTES EN LAS PROTESTAS, HASTA QUE SE RESUELVA UNA TUTELA DE DERECHOS

Aunque la diligencia estaba programada para las 9 a.m. en la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay, en el Centro de Lima, no se pudo llevar a cabo debido a la presencia de Dina Boluarte temprano en la mañana. Según la información de un medio local, la Fiscalía suspendió la diligencia a la espera de que el Poder Judicial resuelva una tutela de derechos presentada por la Procuraduría General del Estado, que busca permitir su participación en la toma de declaraciones de los investigados.

En consecuencia, la diligencia se limitó a que Boluarte proporcionara sus datos personales a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y luego fue informada del impedimento. La presidenta Dina Boluarte llegó a las 8:45 a.m. de ayer martes en un vehículo oficial del Estado, acompañada por un fuerte contingente policial que evitó cualquier contacto con los medios de comunicación.

Después de más de una hora de espera, alrededor de las 10:15 a.m., la mandataria se retiró del lugar rumbo al Palacio de Gobierno. Aunque ella y su defensa no hablaron con la prensa, la cuenta de Twitter de Presidencia informó que Boluarte había finalizado su declaración, a pesar de que no se llevaron a cabo las diligencias correspondientes.