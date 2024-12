Dina Boluarte: sí se operó y sí se ausentó de sus funciones

SU EXPREMIER ALBERTO OTÁROLA CONTÓ TODA LA VERDAD ANTE COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Se realizó una rinoplastia y no despachó presencialmente en Consejo de Ministros. Tampoco se informó al Congreso sobre procedimiento.

Una tremenda bomba soltó el expremier Alberto Otárola. Durante su ponencia en la Comisión de Fiscalización del Congreso, reconoció que la mandataria Dina Boluarte sí se sometió a una cirugía estética conocida como rinoplastia en junio del 2023.

Y no solo eso, sino que también reconoció que la mandataria no estuvo presente de manera presencial para atender sus responsabilidades como jefa de Estado y que el Ejecutivo no dio cuenta de la ausencia de Boluarte de manera formal al Congreso de la República porque no lo ‘vieron relevante’.

Estas revelaciones han despertado la indignación de algunos padres de la patria, quienes han sostenido que sí existen motivos de vacancia presidencial contra Dina Boluarte por abandono del cargo.

Metió sus narices

De acuerdo a informaciones periodísticas, la mandataria se ausentó de su puesto desde el 28 de junio al 10 de julio, fechas donde se operó a nariz y su descanso postoperatorio (en total, 12 días de ausencia). “Me dijo que se iba a hacer una rinoplastia por un problema de salud que le impedía respirar”, confesó Otárola ante la comisión. “Como le sucede a cualquier persona no estuvo desatendiendo sus labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui presidente del Consejo de Ministros y ella estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una reunión virtual del Consejo de Ministros y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública”, aseveró.

El integrante de la comisión, Carlos Zeballos, cuestionó si era factible gobernar el país desde una clínica, teniendo descanso médico, considerando que tenía que tomar decisiones importantes.

“Que yo sepa, la presidenta no firmó ningún documento bajo la influencia de la anestesia. Lo otro ya es especulativo, si se puede gobernar a través de la clínica (…) Yo creo que hay que revisar son los actos jurídicos que se suscribieron en ese momento. Ver qué hizo cada sector”, aseguró Otárola.

Ocultaron la verdad

En otro momento de su exposición, Otárola afirmó que el descanso médico de la mandataria no se tramitó de manera formal, acto que levanta sospechas sobre la intención de la mandataria que su operación pase desapercibida.

“No se formuló ninguna comunicación porque entendíamos que no existía ninguna necesidad de hacerlo, en tanto la presidenta tampoco lo comunicó de manera oficial. Sé que el presidente de la república no es cualquier persona, pero en lo que compete al presidente del Consejo de Ministros, yo puedo dar fe cierta de que el país no tuvo un vacío de poder, sino que se desempeñaron adecuadamente todas las agendas correspondientes. Los ministerios trabajaron porque yo me encargué que así sea”, explicó.

Pero llama la atención que el Ejecutivo no haya anunciado de manera transparente la operación quirúrgica de la persona más importante del país. Si era un tema de salud ¿Por qué no se informó?

Y un claro ejemplo de que este gobierno labora siempre entre las sombras es que, en las redes sociales del portal de Presidencia, los días 1 al 8 de julio del 2023, se postearon actividades de Dina Boluarte en Lambayeque y Ucayali. Sin embargo, dichas actividades ya habrían sido realizadas días antes de la operación de la presidenta. Alguien intentó maquillar la ausencia médica de la mandataria, en ese momento.

Según informes periodísticos, la intervención ocurrió poco después deque la presidenta celebrara su cumpleaños número 61 y recibiera un reloj Rolex de oro rosa como obsequio del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.