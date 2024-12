Said Palao sueña con formar una familia con Alejandra Baigorria

Said Palao ha confirmado que en 2025 se casará con Alejandra Baigorria. Sin embargo, la emoción no termina ahí, ya que la pareja también ha anunciado que tienen planes de formar una familia y esperan encargar un bebé tras su tan esperada boda.

El competidor de Esto es Guerra, Said Palao, fue padrino de un grupo masculino conocido como los Papanoeles Dorados en un evento reciente. Durante su encuentro con la prensa, Palao no dudó en compartir los emocionantes planes que tiene con Alejandra Baigorria tras su boda.

«Ya le pedí la mano, ya tenemos fecha, todo está encaminado», reveló Said. Además, no ocultó su entusiasmo al agregar: «Eso sí, de arranque, o sea, nos casamos y de una, se viene el ‘Saidcito’», en conversación con Amor y Fuego.

De esta forma, Said deja en claro que su relación con Alejandra está más sólida que nunca. Incluso, sobre su reciente controversia por los perfumes que lanzó como marca de belleza, el deportista salió a defender a su amada.

Defiende a Ale de las críticas

“La presentación es buena. Es un empaque coqueto, que incluye un llavero decorativo, y estéticamente tiene detalles que parecen un diamante. Es atractivo a simple vista”, afirmó el especialista. “Dice ser agua de perfume, pero no lo es. Lo considero más como una colonia, porque se evapora muy rápido y no deja rastro del aroma. Ya no tengo el olor acá. No hay que vender cantidad, sino calidad”, mencionó Cisneros

Ante ello, Said Palao no dudó en defender el nuevo emprendimiento de Alejandra Baigorria y señaló que el contenido es de gran calidad. “Para mí es increíble, es de un precio módico y dentro del precio es de muchísima buena calidad”, declaró en una reciente entrevista.