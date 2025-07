Dina considera que la juventud no cree en “noticias falsas” sobre su gestión

SEÑALA QUE INFORMACIONES BUSCAN DIVIDIR A LA SOCIEDAD Y DEBILITAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL

La presidenta Dina Boluarte pidió ayer dejar atrás el “odio” que recibe y resaltó la importancia de la unidad en una actividad oficial en Palacio de Gobierno, donde afirmó además que la juventud peruana está “bombardeada de noticias falsas y desinformación” que buscan dividir a la sociedad y debilitar el orden constitucional.

Boluarte agregó que, a pesar de la desinformación, los jóvenes no se dejan engañar: “Hoy nuestra juventud vive bajo el bombardeo de noticias falsas y desinformación que lo único que pretende es dividirnos como peruanos, como hermanos, y debilitar el orden constitucional. Pero yo creo que ya no lo ven así los jóvenes, si no tendríamos las protestas de antaño. Ahora están en la calle los miembros ilegales, solo ellos”, dijo.

La presidenta afirmó que la juventud está "bombardeada de noticias falsas" que buscan dividir a la sociedad, pero aseguró que los jóvenes ya no se dejan engañar

“En estos dos años y más de gobierno, hemos aprendido que de la violencia no se gana nada. Por eso siempre, y no me voy a cansar, a llamar a la unidad, al diálogo entre peruanos”, expresó.

En ese sentido, la presidenta convocó a trabajar unidos para formalizar la minería legal, subrayando las pérdidas económicas que genera la actividad ilegal.

Grupos de mineros informales mantuvieron bloqueos de carreteras en varios puntos del país, como parte de las protestas que realizan desde la semana pasada por el anuncio del cierre del registro estatal que les permite seguir con sus actividades, que han sido vinculadas con el incremento de la criminalidad en el país.

La Superintendencia de Transporte Terrestres de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) precisó que actualmente hay siete puntos con tránsito interrumpido en cinco regiones: Ica, Arequipa, Apurímac y Cuzco, en el sur, y La Libertad, en el norte.