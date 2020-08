Dina Paúcar responderá legalmente a ex músico 

Dina Paúcar, decidió tomar acciones legales contra Salvador Dextre, exintegrante de su grupo musical, quien en más de una oportunidad ha declarado haber sido estafado por la ‘Diosa del amor’ y, debido a lo cual la cantante ha sido objeto de duras criticas en las redes sociales.

Así con la finalidad que cese esa hostilidad en su contra, Dina Paúcar ha respondido fuerte y claro, sacando a la luz que ayudó económicamente a sus ex trabajadores y se vio bastante sorprendida ante esas acusaciones.

En el 2003 salió a la luz la primera denuncia, realizada por Jesús Marcos, quien afirmó que la cantante le debía mucho dinero y había sido explotado laboralmente. Sin embargo, el señor falleció y a pesar de la denuncia, Dina ha revelado que siguió ayudando a la familia del músico, incluso construyendo su casa.

Sobre la denuncia que hizo Salvador Dextre contra la cantante folklórica, él asegura que le debe más de 170 mil soles, sin embargo la cantante negó las acusaciones.

Según Dina Paúcar conoció a Dextre en el 2010, gracias a Roberto Balvin, quien aseguró que era un buen músico y no le iba a hacer quedar mal, teniendo esa recomendación la artista decide darle una oportunidad, iniciando una relación laboral.

A pesar que la denuncia es del 2019, la cantante refiere verse obligada a hablar de este tema porque a través de las redes sociales ha sido duramente criticada y hasta ha recibido amenazas.

Dina Paúcar aseguró que los problemas laborales empezaron en el 2017, cuando el arpista sacó su academia y no podía cumplir con los shows. Por ello, Dextre le comunicó que se iba a retirar de la agrupación en febrero del 2018, sin embargo no lo hizo y volvió a hablar con la cantante diciéndole que finalmente se retiraría en julio porque tenía deudas.

Ante ello la artista accedió porque el músico tenía una deuda pendiente, pues le prestó dinero para construir su casa.

Luego de la última presentación que fue en octubre del 2019, exactamente dos días después le llega a sus manos la denuncia en su contra, donde asegura que ha sido estafado.

“El señor habla que lo hemos explotado, cuando las personas hablan que fueron explotadas no pueden estar mucho tiempo en un lugar. No entiendo por qué el afán de quererme dañar. Yo ya tome cartas en el asunto, voy a querellar al señor Salvador por decir disparates, decir que lo he estafado es un tema muy delicado” sentenció.