Domínguez “cuadra” a psicoterapeuta

CANTANTE CONTESTÓ A LIZBETH CUEVA POR TILDARLO DE CONFIANZUDO Y POR NO RECONOCER SUS ERRORES

Hace unos meses atrás, Christian Domínguez abrazó a la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, algo que no le gustó a la especialista, quien en ese momento le hizo un llamado de atención. Ahora el cantante de cumbia decidió hacer lo mismo, señalando que los comentarios que hizo en ese entonces Cueva, fue una falta de respeto.

Fue la especialista quien recordó aquel momento y le recomendó al cantante un curso por “exceso de confianza”.

“Falta un curso para Christian Domínguez que está jaladísimo, ‘Exceso de confianza’. Es por lo que ya todos saben, yo estaba sentada y él, de una forma un poco brusca que casi me caigo del asiento, me abrazó”, recordó. Además, aseguró que también había reprobado en ‘Aceptación y reconocimiento de errores’

Esto provocó que el cantante no se quede callado, y reveló que incluso la terapeuta le pidió disculpas por las afirmaciones que tuvo frente a cámaras.

“Para mí lo que usted hizo aquí fue una falta de respeto, tanto fue así que me vino a pedir disculpas. Yo soy muy respetuoso y no he tenido exceso de confianza con nadie, con ninguna de mis compañeras”, expresó el cantante de cumbia.

Cabe precisar que hace unas semanas se vivió un incómodo momento en “América hoy”, cuando Pamela Franco abandonó el set tras sentirse incómoda por las constantes bromas que le hacen a Christian con sus ex parejas, lo cual considera una falta de respeto.