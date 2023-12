Peluchín chanca a Magaly por bronca con Juliana

CONDUCTOR LAMENTÓ QUE “URRACA” HAYA PEDIDO LA CABEZA DE JULIANA

El conductor de televisión salió a favor de la Juliana Oxenford, tras los dimes y diretes con Magaly Medina. Rodrigo González le deseó lo mejor a la periodista y dejó a la “Urraca” mal parada.

“La gente se da cuenta y va poniendo a cada uno en su lugar, una vez me dijeron una frase que me quedó bastante marcada, y es que una mala persona no puede ser nunca un buen profesional. Yo espero que Juliana Oxenford independientemente de su postura política, si estamos o no de acuerdo, apueste por vivir en un país donde puedes decir lo que piensas, indiferentemente de que la gente esté de acuerdo contigo, porque ahí radica y ahí está la libertad de expresión”, dijo indignado el popular Peluchín.

En esa línea lamentó las expresiones de Magaly Medina, cuando afirmó que pidió que retiren a Juliana de Atv.

“Que una persona se sienta con la libertad, con el poder y que además lo cuente como sintiéndose orgullosa, para mandar a pedir la cabeza de un compañero porque tiene una ideología política diferente, me parece alarmante pero que no hace más que evidenciar lo que es Magaly Medina como persona, una mala persona”, acotó Rodrigo González.