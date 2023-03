Dorita exige al padre de su hijo un incremento en la pensión

Difícil situación la que está atravesando Dorita Orbegoso, la bailarina ha mostrado pruebas del maltrato psicológico al que es sometida por parte de su ex pareja. Asimismo, revela que le pasa solo S/.700 soles de pensión para su hijo, pese a tener un estilo de vida costoso.

BAILARINA ASEGURA QUE ES MALTRATADA POR SU EXPAREJA QUE A PESAR DE TENER HARTO BILLETE SOLO LE DA S/ 700 A SU HIJO

“Vengo recibiendo insultos del papá de mi hijo, pese a que tengo medidas de protección”, señaló al programa de Magaly. Dorita presentó los audios en los que el empresario y padre de su hijo, arremete verbalmente contra ella, demostrando que no puede controlar sus celos al saber que ella tiene una relación con Jerson Reyes: “Con ese don nadie, con esa cagada, qué asquerosa puedes ser tú, yo siempre he cuidado a mis hijos, quieres ponerle un padre a mi hijo, qué asquerosa eres”.

Debido a esto, Dorita tuvo que irse fuera de Lima. “Yo he tenido que irme fuera de Lima y estar pasando mucho tiempo de sustos y cosas difíciles”.

Eso no fue todo, ya que increíblemente su ex pareja abrió dos procesos en su contra pese a que ella cuenta con medidas de protección.

“Tengo dos procesos por agresión en contra de él y de mi hijo”.“No entiendo por qué me han abierto dos procesos si no hay ninguna prueba de eso”, añadió.

Dorita no solo denunció las agresiones psicológicas a la que es víctima por su ex pareja, sino también el monto que le pasa para su hijo. Según la bailarina, solo le pasaría S/.700, pese a tener un poder adquisitivo alto.

“Él no tiene nada a su nombre, pero son sus carros, él tiene saunas, tiene discotecas, viaja a diferentes partes del país. Incluso, nos fuimos al mundial, es una persona que tiene. Él puede comprarse una casa en Dubai si quiere, yo no tengo problemas, pero no puedes evadir tus responsabilidades. No pueden ser tan sinvergüenza de querer pasar 700 soles cuando eso no alcanza ni para el nido de mi hijo”, comentó.

Arrastró a Dorita

La ex vedette presentó un video donde se puede ver cómo ella discute con su ex pareja, mientras él estaba al volante y ella apoyada a la puerta del copiloto, cuando de pronto él decide arrancar el auto y arrastra a la modelo. Las imágenes corresponden al 17 de febrero.

“Me sorprende que en esta discusión, él arranca el carro y según vemos las cámaras de seguridad, él sigue manejando y te arrastra, tú sigues prendida”, dijo Magaly bastante sorprendida por lo que pidió la intervención del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables.